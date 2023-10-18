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Прокладаючи шлях: місячні дороги можуть захистити місячні технології

ByМамфо Брешіа

Жовтень 18, 2023
Прокладаючи шлях: місячні дороги можуть захистити місячні технології

Вчені вважають, що вимощення поверхні Місяця могло б забезпечити більш плавне транспортування для місяцеходів, а також захистити посадкові апарати та іншу технологію, відправлену для дослідження поверхні Місяця. Основною причиною цього є наявність місячного пилу, який створює проблеми через свій електричний заряд і гострі краї.

Відсутність вітру та води на Місяці запобігає вивітрюванню каменів у пісок, як це відбувається на Землі. У результаті поверхню Місяця постійно бомбардують космічне випромінювання та позаземні удари, що змушує камені подрібнюватися на порошкоподібний реголіт. Цей місячний пил має високу клейкість і абразивність, що становить небезпеку для місячних технологій і здоров’я людини при вдиханні.

Намагаючись вирішити ці проблеми, вчені досліджували ідею будівництва доріг на Місяці. Однак вартість і складність транспортування матеріалів із Землі на Місяць були головними перешкодами.

Щоб знайти рішення на місці, дослідники провели експерименти з перепрофілювання місячного пилу в придатні матеріали для місячних доріг. Вони сфокусували сонячне світло на місячному реголіті, використовуючи лазери для імітації випромінювання Сонця. Цей процес призвів до створення трикутних плиток, які могли з’єднуватися, утворюючи тверді рівні поверхні для місячних доріг і потенційних місць для посадки.

Однак для створення достатньої кількості сонячного світла для розплавлення місячного пилу знадобилося використання великих лінз, заввишки з людину, щоб сфокусувати сонячне світло. Будуть потрібні подальші дослідження, щоб оцінити довговічність цих плиток у суворих умовах Місяця та їх придатність як посадочні платформи.

Результати цього дослідження були опубліковані в Scientific Reports.

джерела:

– Наукові доповіді

By Мамфо Брешіа

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