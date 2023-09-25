Насильницьке годування: як надмасивні чорні діри скручують і розривають простір-час

Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Північно-Західного університету, поставило під сумнів традиційне розуміння того, як живляться надмасивні чорні діри. Раніше вважалося, що чорні діри поступово поглинають матерію протягом тривалих періодів часу. Однак, використовуючи 3D-моделювання з високою роздільною здатністю, дослідники виявили, що ці космічні гіганти жорстоко скручують і розривають простір-час, споживаючи матерію з неймовірно швидкою швидкістю, завершуючи один цикл харчування всього за кілька місяців.

Команда використовувала Summit, один із найбільших у світі суперкомп’ютерів, щоб провести тривимірне моделювання, яке об’єднало газову динаміку, магнітні поля та загальну теорію відносності. Це моделювання забезпечило повне уявлення про поведінку чорних дір і показало, що чорні діри скручують навколишній простір-час, розриваючи акреційний диск на внутрішній і зовнішній субдиски. Потім чорна діра поглинає внутрішній диск, дозволяючи уламкам із зовнішнього субдиска заповнити порожнечу.

Цей процес, відомий як «їсти-повнювати-їсти», потенційно пояснює таємничу поведінку квазарів, які «змінюють вигляд». Квазари — це яскраві галактичні ядра, що живляться надмасивними чорними дірами. Квазари, що змінюють вигляд, демонструють швидкі та різкі зміни яскравості, часто вмикаючись і вимикаючись протягом кількох місяців або кількох років.

Попередні теорії намагалися пояснити, чому внутрішня область акреційного диска зникала і швидко заповнювалася. Однак симуляції показали, що коли внутрішній і зовнішній субдиски роз'єднуються, починається «божевільне живлення» чорної діри. Конкуренція між обертанням чорної діри та тертям і тиском усередині диска призводить до розриву дисків і штовхання внутрішнього диска всередину.

Всупереч попереднім припущенням, моделювання також показало, що акреційні диски не обов’язково узгоджуються з обертанням чорної діри. Натомість внутрішній і зовнішній суб-диски незалежно коливаються з різними швидкостями та під різними кутами. Ця деформація всього акреційного диска спричиняє зіткнення частинок газу, що призводить до спалахів світла та енергії.

Нове розуміння того, як живляться надмасивні чорні діри, відкриває захоплюючі можливості для подальшого дослідження цих загадкових космічних утворень. Він кидає виклик давнім теоріям і дає більш точне зображення їхніх харчових звичок, пропонуючи краще розуміння механізмів, що керують їхньою поведінкою.

Джерело: дослідники Північно-західного університету