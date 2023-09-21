Чорні діри поглинають навколишнє середовище швидше, ніж очікувалося

Недавнє дослідження, проведене Північно-західним університетом, пролило нове світло на ненажерливий апетит чорних дір. Хоча відомо, що чорні діри не харчуються так, як живі організми, їх гравітаційне тяжіння дозволяє їм поглинати сусідні об’єкти, такі як газ, пил і навіть зірки. Цей процес зазвичай називають «вживанням їжі».

Традиційно вважалося, що чорні діри поглинають матерію з навколишнього середовища повільно, відповідно до прогнозів класичної теорії акреційного диска. Однак нове дослідження, в якому використовувалося просунуте 3D-моделювання, довело, що це припущення помилкове.

Дослідження показало, що чорні діри роздирають свій акреційний диск на неймовірно швидких швидкостях, по суті, поглинаючи його у вихрі. Акреційний диск — це закручений диск матерії, який обертається по спіралі в чорну діру. Цей диск утворюється, коли чорна діра знаходиться в подвійній системі із зіркою-компаньйоном або коли вона оточена хмарою газу та пилу. Величезна гравітаційна сила чорної діри притягує ці елементи, змушуючи їх обертатися по спіралі в глибини чорної діри.

Відкриття цього прискореного споживання дає цінну інформацію про поведінку чорних дір та їхній вплив на оточення. Дослідники з Північно-Західного університету сподіваються, що це нове розуміння допоможе вченим розгадати таємниці, що оточують ці загадкові космічні істоти.

Підсумовуючи, невгамовний голод чорних дір змушує їх поглинати навколишнє середовище набагато швидше, ніж вважалося раніше. Завдяки своєму величезному гравітаційному тяжінню вони швидко споживають газ, пил і навіть зірки. Нещодавнє дослідження, проведене Північно-Західним університетом і засноване на 3D-моделюванні, виявило це прискорене споживання, надаючи нове розуміння поведінки чорних дір.

джерела:

– Дослідження Північно-Західного університету