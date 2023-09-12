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Нове дослідження показує, що найближча до Землі чорна діра може бути за 150 світлових років від нас

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Нове дослідження показує, що найближча до Землі чорна діра може бути за 150 світлових років від нас

Недавнє дослідження поставило під сумнів наше розуміння найближчої до Землі чорної діри. Попередні дослідження показали, що найближча відома чорна діра розташована на відстані 1,560 світлових років від нас. Однак нове дослідження, опубліковане в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, припускає, що чорна діра може бути на відстані 150 світлових років від Землі.

Дослідження було зосереджено на скупченні Гіади, яке є найближчим до нашої планети відкритим скупченням зірок. Використовуючи дані місії Gaia Європейського космічного агентства, вчені з Падуанського та Барселонського університетів проаналізували рух і еволюцію зірок у скупченні Гіади. Завдяки моделюванню вони знайшли докази наявності чорних дір у скупченні або поблизу нього.

Розсіяне скупчення — це сукупність зірок, які нещільно утримуються разом завдяки гравітаційному тяжінню та мають спільні характеристики, такі як вік і хімічний склад. Дослідники порівняли результати моделювання з фактичним положенням і швидкістю зірок у Гіадах, які точно спостерігав супутник Gaia. Моделювання показало, що в центрі кластера або поблизу є дві або три чорні діри.

Якщо це підтвердиться, ці чорні діри будуть найближчими кандидатами до нашої Сонячної системи. Це відкриття не тільки проливає світло на розподіл чорних дір у галактиці, але й дає зрозуміти, як вони впливають на еволюцію зоряних скупчень і роблять внесок у джерела гравітаційних хвиль.

Чорні діри - це надзвичайно щільні об'єкти, які утворилися в результаті колапсу масивних зірок. Їх гравітаційне тяжіння настільки сильне, що навіть світло не може уникнути його. Хоча їх неможливо безпосередньо спостерігати, про їхню присутність зазвичай припускають, вивчаючи їхній вплив на навколишню речовину. Наприклад, руйнування чорною дірою зірки, що пролітає, призводить до рентгенівського випромінювання, яке можна виявити.

Виявлення гравітаційних хвиль у 2015 році значно просунуло дослідження чорних дір. Гравітаційні хвилі вперше були помічені під час зіткнення двох чорних дір, розташованих на відстані 1.3 мільярда світлових років, що спонукало до подальшого дослідження цих загадкових небесних тіл.

джерела:
– Оригінал статті: [джерело]
– Місія ESA Gaia: [джерело]

By Габріель Бота

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