Харчові звички надмасивних чорних дір: нове дослідження показало дивовижні результати

Нове дослідження під керівництвом Північно-Західного університету кидає виклик попереднім припущенням про харчові звички надмасивних чорних дір. Хоча раніше вважалося, що чорні діри споживають їжу повільно, нові симуляції показують, що насправді вони поглинають її набагато швидше. Результати цього революційного дослідження будуть опубліковані в The Astrophysical Journal 20 вересня.

Відповідно до тривимірного моделювання з високою роздільною здатністю, чорні діри, що обертаються, скручують навколишній простір-час, змушуючи акреційний диск газу розриватися на внутрішній і зовнішній субдиски. Чорні діри спочатку поглинають внутрішнє кільце, а потім сміття із зовнішнього субдиска заповнює прогалину. Цей процес «їсти-поповнювати-їсти» відбувається за кілька місяців, набагато швидше, ніж вважалося раніше.

Це нове розуміння може допомогти пояснити поведінку квазарів, які є одними з найяскравіших об’єктів на нічному небі. Квазари часто спалахують, а потім зникають без пояснення причин. Швидкі зміни, які спостерігаються в квазарах, узгоджуються з руйнуванням і поповненням внутрішніх областей акреційного диска.

Попереднє припущення про те, що акреційні диски були узгоджені з обертанням чорної діри, виявилося хибним. Моделювання, проведене дослідниками, показує, що регіони, які оточують чорні діри, є більш турбулентними, ніж вважалося раніше. Використовуючи один із найбільших у світі суперкомп’ютерів, дослідники створили тривимірну симуляцію тонкого нахиленого акреційного диска, яка враховувала газову динаміку, магнітні поля та загальну теорію відносності.

Викривлення, викликане перетягуванням кадру, феноменом, коли обертова чорна діра тягне за собою простір-час, змушує весь диск коливатися. Внутрішній диск коливається швидше, ніж зовнішні частини, що призводить до зіткнень, які наближають матеріал до чорної діри. Згодом внутрішній диск відокремлюється від решти диска, і субдиски починають розвиватися незалежно.

Ділянка розриву, де внутрішній і зовнішній субдиски роз'єднуються, є місцем, де починається божевілля від годування. Обертання чорної діри конкурує з тертям і тиском всередині диска, змушуючи внутрішній і зовнішній диски стикатися і штовхати внутрішній диск до чорної діри. Цей процес створює цикл їсти-поповнювати-їсти.

Це дослідження могло б потенційно пояснити феномен квазарів, що змінюють вигляд, коли квазари різко змінюються протягом періоду від місяців до років. Моделювання, проведене дослідниками, дає можливе пояснення швидкого освітлення та затемнення, що спостерігається в цих об’єктах.

Загалом це дослідження проливає нове світло на складні харчові звички надмасивних чорних дір і прокладає шлях для подальших досліджень у розумінні їх поведінки.

Визначення:

– Акреційний диск: диск із газу, пилу та іншої матерії, який обертається навколо небесного об’єкта, наприклад чорної діри чи молодої зірки, перш ніж зрештою впасти на об’єкт.

– Квазар: надзвичайно яскраве та далеке активне галактичне ядро, яке випромінює величезну кількість енергії, особливо у формі світла та радіохвиль.

джерела:

– The Astrophysical Journal (джерело дослідження)

– Northwestern University (джерело інформації про дослідників)