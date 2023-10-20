Чорні діри можуть існувати ідеально збалансованими парами, показує дослідження

Дослідники з Університету Саутгемптона разом із колегами з університетів Кембриджа та Барселони виявили, що чорні діри потенційно можуть існувати парами, які ідеально збалансовані та утримуються в рівновазі космологічною силою, імітуючи одну гігантську чорну діру. Це відкриття ставить під сумнів звичайні теорії про чорні діри, які припускають, що вони можуть існувати лише як ізольовані об’єкти в космосі.

Чорні діри - це астрономічні об'єкти з неймовірно сильним гравітаційним тяжінням, настільки інтенсивним, що ніщо, навіть світло, не може вийти з них. Вони надзвичайно щільні, з масою, яка може вмістити всю Землю в невеликому просторі.

Відповідно до звичайних теорій, заснованих на теорії загальної відносності Ейнштейна, чорні діри можуть існувати як статичні або обертові об’єкти самі по собі. Однак гравітаційна сила зрештою притягує і зіштовхує їх разом. Це припущення справедливо, коли розглядається статичний Всесвіт, але що, якщо Всесвіт постійно розширюється?

Дослідники припускають, що у Всесвіті, що постійно розширюється, пари чорних дір можуть існувати в гармонії, створюючи ілюзію однієї чорної діри. Це можливо завдяки космологічній постійній, також відомій як темна енергія, яка була введена в теорію Ейнштейна. Космологічна постійна змушує Всесвіт прискорюватися з постійною швидкістю, впливаючи на взаємодію та існування чорних дір.

За допомогою складних чисельних методів команда продемонструвала, що дві статичні чорні діри можуть існувати в рівновазі, а їхнє гравітаційне тяжіння протидіє розширенню, пов’язаному з космологічною сталою. Це означає, що навіть у Всесвіті, що розширюється, чорні діри зберігають фіксовану відстань одна від одної. Сила тяжіння компенсує розширення, яке намагається розтягнути їх.

Здалеку пара чорних дір у рівновазі виглядала б як одна чорна діра, що ускладнювало розрізнення між ними. Це відкриття відкриває можливості для подальших досліджень, оскільки теорія також може застосовуватися до обертових чорних дір і, можливо, навіть до кількох чорних дір.

Дослідження проводили вчені з Саутгемптонського, Кембриджського та Барселонського університетів. Їх висновки були опубліковані в журналі Physical Review Letters, а стаття була розглянута як стаття Viewpoint.

джерела:

– Професор Оскар Діас (Університет Саутгемптона)

– Професор Гарі Гіббонс (Кембриджський університет)

– Професор Хорхе Сантос (Кембриджський університет)

– д-р Бенсон Вей (Університет Барселони)

– «Статичні чорні двійкові файли в просторі де Сіттера» – Physical Review Letters