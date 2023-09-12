У надмасивних чорних дірах виявлено несподівані пізні радіохвилі

Команда астрофізиків зробила інтригуюче відкриття щодо радіохвиль, які випромінюють надмасивні чорні діри. Всупереч попереднім припущенням, ці радіохвилі можуть зберігатися протягом сотень днів після того, як чорна діра розірвала зірку, що ставить під сумнів наше розуміння цих космічних явищ.

Команда зібрала дані з 24 надмасивних чорних дір за допомогою трьох радіотелескопів: Very Large Array, MeerKAT і Australian Telescope Compact Array. Дивно, але вони виявили, що десять із цих чорних дір випромінюють радіохвилі через 500-2,000 днів після початкової події, що розриває зірку.

Це відкриття суперечить попереднім переконанням, що радіохвилі зменшуються протягом тижнів або місяців після зіткнення чорної діри. За словами астрофізика Іветт Сендес, провідного автора дослідження, це означає, що до половини всіх чорних дір, які розрізають зірку, продовжують випромінювати матеріал через роки, і це явище вона називає «відрижкою».

Коли зірка наближається надто близько до чорної діри, її величезне гравітаційне тяжіння розтягує зірку у форму спагетті. Ця припливна подія викликає один із найяскравіших оптичних спалахів у Всесвіті. Приблизно від 20 до 30 відсотків цих подій призводять до відтоку радіохвиль на ранніх стадіях. Однак з 100-х років спостерігалося лише близько 1990 таких подій.

Як правило, після того, як було помічено початкове яскраве світло від події приливного зриву, дослідники, як правило, переміщують увагу кудись інше. Однак попереднє відкриття команди чорної діри, яка випромінює радіохвилі через роки після поглинання зірки, викликало цікавість щодо поведінки інших чорних дір.

Дослідники пропонують два пояснення пізньої появи радіохвиль. Можливо, потрібен час, щоб уламки навколо чорної діри осіли на стабільній орбіті. Крім того, уламки можуть бути слабко зв’язані з чорною дірою та утворювати сферичну оболонку, яка поступово стискається, утворюючи акреційний диск. Це сповільнене утворення диска може пояснити тривале випромінювання радіохвиль.

Це дослідження ставить під сумнів наше розуміння того, як надмасивні чорні діри взаємодіють зі своїм оточенням. Будуть необхідні подальші дослідження та спостереження, щоб розкрити таємницю цих пізніх радіохвиль.

джерела:

– Arxiv.org (сервер попереднього друку)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]