Астрономи підтвердили масу масивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху

Команда астрономів з Інституту позаземної фізики Макса Планка (MPE) успішно визначила масу масивної чорної діри в центрі нашої галактики Чумацький Шлях. Використовуючи інструмент GRAVITY на дуже великому телескопі-інтерферометрі (VLTI) ESO, команда проаналізувала спалахи, які спостерігалися протягом кількох років, щоб зробити свої розрахунки.

Нове вимірювання підтверджує попередні оцінки, що чорна діра має масу 4.3 мільйона мас Сонця. Примітно те, що маса міститься в межах орбіти навколо Сонця, яка менша за орбіту Венери. Це відкриття узгоджується з розрахунками, які були визнані Нобелівською премією з фізики 2020 року та згодом вдосконалені.

За словами Діого Рібейро, дослідника з MPE, нове вимірювання підтверджує наявність однієї чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Вони виявили, що маса, отримана від спалахів лише на кількох гравітаційних радіусах, сумісна зі значенням, виміряним за орбітами зірок на кількох тисячах гравітаційних радіусів.

Команда також виявила фізичний зв'язок між спалахами та орієнтацією зоряного диска, виявленого на відстані 100,000 XNUMX гравітаційних радіусів. Цей зв’язок міг би дати зрозуміти, як сформувалися структури в Галактичному центрі.

Дослідження газу, що обертається, і поведінки спалахів виявило цінну інформацію про фізику в регіоні Центру Галактики. Антонія Дрешер, яка проаналізувала поляриметричні вимірювання, наголосила на повторюваній та подібній поведінці спалахів, описуючи їх як такі, що мають циклічний рух за годинниковою стрілкою з однаковими радіусами та орбітальними періодами.

Крім того, динаміка спалахів може містити підказки про обертання чорної діри, питання, яке залишається відкритим у галузі астрофізики.

Ця новаторська робота надає додаткові докази наявності однієї чорної діри в центрі нашої галактики. Спостереження спалахів, розташування магнітного поля та вітри масивних молодих зірок вказують на те, що чорна діра є центральною силою, що контролює потік акреції.

На завершення, вивчаючи спалахи, випромінювані з Центру Галактики, астрономи отримали критичне розуміння природи та характеристик масивної чорної діри, яка знаходиться в центрі нашого Чумацького Шляху. Ці відкриття поглиблюють наше розуміння Всесвіту та прокладають шлях для майбутніх відкриттів.

FAQ

1. Що таке масивна чорна діра?

Масивна чорна діра відноситься до чорної діри з неймовірно великою масою. Ці типи чорних дір можна знайти в центрах галактик, включаючи наш Чумацький Шлях.

2. Як було визначено масу чорної діри в центрі Чумацького Шляху?

Масу чорної діри було визначено шляхом аналізу спалахів, які спостерігалися з центру Галактики за допомогою інструменту GRAVITY на дуже великому телескопі-інтерферометрі (VLTI) ESO. Команда вивчила рух і поведінку цих спалахів, щоб обчислити масу чорної діри.

3. Що нове вимірювання говорить нам про чорну діру?

Нове вимірювання підтверджує попередні оцінки, що чорна діра в центрі Чумацького Шляху має масу 4.3 мільйона мас Сонця. Він також надає додаткові докази, що підтверджують наявність єдиної чорної діри в Центрі Галактики.

4. Що може показати поведінка спалахів?

Поведінка спалахів може дати розуміння фізики та динаміки регіону Центру Галактики. Це також може допомогти астрономам зрозуміти, як утворилися структури в Центрі Галактики, і пролити світло на обертання чорної діри.

5. Як це дослідження сприяє нашому розумінню Всесвіту?

Це дослідження поглиблює наше розуміння Всесвіту, надаючи цінну інформацію про природу та характеристики масивних чорних дір. Це також закладає основу для майбутніх відкриттів і досягнень у галузі астрофізики.