Вчені виробляють повнорозмірні волокна павукового шовку за допомогою генетично модифікованих шовкопрядів

Вчені досягли великого прориву, успішно виробляючи волокна павутинного шовку повної довжини за допомогою генетично модифікованих шовкопрядів. Цей шовк має величезний потенціал як масштабована, стійка та високоякісна альтернатива синтетичним волокнам, таким як нейлон.

Шовк тутового шовкопряда — це єдине волокно шовку тваринного походження, яке виробляється у великих масштабах завдяки добре напрацьованим методам вирощування. Однак звичайний шовк шовкопряда має репутацію крихкого. З іншого боку, павутинний шовк неймовірно міцний і жорсткий. Завдання полягало в тому, щоб знайти спосіб виробляти павутинний шовк у великих масштабах через канібальську природу павуків.

У цьому дослідженні дослідники використовували методи генетичної модифікації для створення шовкопрядів зі здатністю виробляти волокна павутинного шовку. Вони вставили в ДНК шовкопряда білок шовку від павука, який плете кулі, замінивши ген, відповідальний за основний білок шовку шовкопряда. Цей підхід, відомий як CRISPR-Cas9, дозволив успішно активувати ген павутинного шовку, не перешкоджаючи виробництву природного шовку шовкопрядом.

Отримані волокна перевершили очікування, продемонструвавши високу міцність на розрив і міцність. На диво, волокна також виявилися більш гнучкими, ніж очікувалося. Цей прорив має значні наслідки для різних галузей промисловості, включаючи біомедичну інженерію, аерокосмічні технології та розумні матеріали для військових. Вироблений павутинний шовк навіть у шість разів міцніший за кевлар, матеріал, який зазвичай використовується для виготовлення бронежилетів.

Дослідники прагнуть удосконалити цей процес, розробляючи генетично модифікованих шовкопрядів, здатних виробляти волокна павутинного шовку з використанням природних і штучних амінокислот. Вони вважають, що цей підхід має величезний потенціал для створення ще більш міцних і універсальних волокон шовку.

Здатність виробляти волокна павутинного шовку з використанням генетично модифікованих шовкопрядів не тільки пропонує стійку альтернативу синтетичним волокнам, але й відкриває можливості для задоволення глобальних потреб. Волокна можна використовувати як хірургічні нитки, що дозволяє щорічно проводити понад 300 мільйонів процедур.

джерела:

– Університет Дунхуа

– EurekAlert