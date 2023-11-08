Унікальний погляд на виявлення змін навколишнього середовища за допомогою ШІ

Використовуючи інноваційний аналіз ШІ, вчені розробили новаторський метод, який називають «машиною часу біорізноманіття». Цей революційний підхід дозволяє їм виявляти та вивчати рівні забруднення за століття, екстремальні погодні явища та підвищення температури, проливаючи світло на довгострокові зміни навколишнього середовища в прісноводному озері.

У рамках спільних зусиль між Університетом Бірмінгема та Університетом Гете у Франкфурті дослідники використали зразки відкладень з дна озера в Данії, щоб створити повну бібліотеку даних про біорізноманіття, хімічне забруднення та зміни клімату за 100 років. Добре задокументована історія коливань якості води в озері зробила його ідеальним природним експериментом для цього дослідження.

Завдяки штучному інтелекту команда виявила безперервний запис біологічних змін і змін навколишнього середовища з часом, що зберігся в зразках опадів. Досліджуючи генетичний матеріал, залишений різними організмами, відомий як екологічна ДНК, дослідники отримали цінну інформацію про еволюцію прісноводної спільноти.

Дослідження показало, що такі забруднюючі речовини, як інсектициди та фунгіциди, а також підвищення мінімальних температур найбільше вплинули на рівень біорізноманіття. Проте аналіз штучного інтелекту також вказав на позитивну траєкторію за останні роки, коли якість води покращилася, оскільки використання навколишніх сільськогосподарських угідь зменшилося.

Незважаючи на те, що загальне біорізноманіття демонструє ознаки відновлення, громади, що повертаються, не є ідентичними тим, які були присутні під час початкової (напів)незайманої фази. Ця розбіжність викликає занепокоєння, оскільки різні види відіграють унікальну роль у наданні екосистемних послуг, і їх нездатність відновлюватися в певних областях може перешкоджати відновленню найважливіших послуг.

Дослідження підкреслює потенційно незворотний характер втрати біорізноманіття через забруднення та підвищення температури. Це служить нагадуванням про нагальну потребу захистити та зберегти біорізноманіття планети, щоб запобігти подальшим втратам.

Рухаючись вперед, вчені мають намір розширити свій аналіз ШІ, щоб охопити кілька озер в Англії та Уельсі. Це ширше дослідження має на меті підтвердити та узагальнити спостережувані закономірності впливу забруднення та зміни клімату на біорізноманіття озера.

Застосування підходів на основі штучного інтелекту для розуміння минулих чинників втрати біорізноманіття має значні перспективи. У міру того, як стане доступним більше даних, можна створити більш складні моделі штучного інтелекту для покращення прогнозів щодо причин і потенційних стратегій пом’якшення наслідків втрати біорізноманіття.

Стаття отримана з Phys.org

Часті питання (FAQ)

Що таке машина часу біорізноманіття?

Машина часу біорізноманіття — це новий метод, який використовує аналіз ШІ для аналізу історичних даних і реконструкції змін у біорізноманітті, рівнях забруднення та кліматі протягом тривалого періоду. Він дає цінну інформацію про довгострокові наслідки змін навколишнього середовища.

Як аналіз ШІ сприяє вивченню біорізноманіття?

Аналіз штучного інтелекту допомагає вченим ефективніше обробляти та інтерпретувати величезні обсяги даних, дозволяючи їм визначати фактори, які значно впливають на біорізноманіття. Це дозволяє дослідникам виявляти приховані закономірності та робити точніші прогнози щодо здоров’я та майбутнього екосистем.

Які фактори завдали найбільшої шкоди рівням біорізноманіття?

Дослідження показало, що такі забруднювачі, як інсектициди та фунгіциди, поряд із підвищенням мінімальних температур найбільше згубно впливають на рівень біорізноманіття. Ці фактори підкреслюють нагальну потребу в ефективному регулюванні та стратегіях пом’якшення.

Чи можна повернути назад втрату біорізноманіття через забруднення та підвищення температури?

Хоча загальне біорізноманіття може демонструвати ознаки відновлення, дослідження вказує на те, що громади, що повертаються, не зовсім ідентичні своєму початковому стану. Це свідчить про те, що деякі види можуть бути втрачені назавжди. Тому важливо визначити пріоритетність заходів із захисту біорізноманіття, щоб запобігти подальшим безповоротним втратам.

Які майбутні плани досліджень щодо аналізу ШІ та біорізноманіття озер?

Дослідники планують розширити аналіз ШІ, щоб включити кілька озер в Англії та Уельсі. Це ширше дослідження має на меті підтвердити спостережувані закономірності забруднення та зміни клімату на біорізноманіття озер, ще більше покращуючи наше розуміння цих складних екосистем.

Зображення Ніам Іствуд і професора Луїзи Орсіні