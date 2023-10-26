Вчені припускають, що на Венері могла бути тектоніка плит

Недавнє дослідження припускає, що на Венері, пекельно гарячій другій планеті Землі, колись могла бути тектоніка плит. Тектоніка плит — це безперервний рух і зміна форми зовнішньої кори планети. Хоча зараз Венера зовсім не схожа на Землю, з екстремальними температурами та хмарами сірчаної кислоти, дослідники вважають, що в молодості Венера мала тектоніку плит. Це відкриття має значний вплив на потенційну придатність Венери до життя.

За словами Метью Б. Веллера, планетолога з Інституту Місяця та Планет у Х’юстоні, якби на Венері в минулому була тектоніка плит, вона могла б забезпечити більш гостинне середовище для життя. Геохімічні реакції, пов’язані з тектонікою плит, могли поховати більшу частину вуглекислого газу, який сприяє негостинним умовам Венери сьогодні, потенційно зробивши її холоднішою та призвівши до присутності рідкої води.

Дослідники під керівництвом Веллера провели комп’ютерне моделювання, щоб дослідити різні тектонічні моделі Венери. Модель застійної кришки, подібна до Марса та супутника Землі, передбачає тверду зовнішню кору, яка не рухається. Друга модель, тектоніка плит, передбачає рух і поширення тектонічних плит, що призводить до збільшення вулканічної активності та виділення газу. Моделювання показало, що рання фаза тектоніки плит, що супроводжується утворенням застійної кори кришки, може пояснити спостережувані рівні азоту в атмосфері Венери.

Незважаючи на те, що знахідки є натяковими, вчені, які не займаються дослідженнями, попереджають, що потрібні додаткові докази, щоб зробити остаточні висновки про геологічну історію Венери. Седрік Гілманн, планетолог зі Швейцарського федерального технологічного інституту, підкреслив, що публікації на основі моделей мають обмеження. Джозеф О'Рурк, професор дослідження Землі та космосу в Університеті штату Арізона, припускає, що Венера може мати унікальну геологічну історію, відмінну як від Землі, так і від Марса.

Очікується, що майбутні місії на Венеру, включаючи Davinci NASA, Veritas і EnVision Європейського космічного агентства, нададуть важливі дані для подальшого розгадування таємниць нашої сусідньої планети. Ці місії допоможуть вченим краще зрозуміти геологію планети та причини різних умов між Землею та Венерою.

FAQ

1. Що таке тектоніка плит?

Тектоніка плит — це теорія, яка описує рух і взаємодію великих частин зовнішньої оболонки планети, відомих як тектонічні плити. Ці плити можуть стикатися, ковзати одна повз одну або розділятися, що призводить до різних геологічних особливостей, таких як гори, землетруси та вулканічна активність.

2. Чи могла колись Венера бути придатною для життя?

Дослідження припускає, що, виходячи з наявності тектоніки плит у минулому Венери, можливо, що планета була більш придатною для життя мільярди років тому. Геохімічні реакції, пов’язані з тектонікою плит, могли поховати значну кількість вуглекислого газу, що призвело до більш холодної Венери з потенційно більшою кількістю рідкої води.

3. Як майбутні місії на Венеру сприятимуть нашому розумінню?

Майбутні місії, такі як Davinci NASA, Veritas і EnVision Європейського космічного агентства, збиратимуть нові дані про атмосферу, поверхню та геологічну активність Венери. Ці місії дадуть цінну інформацію про поточні умови Венери та її геологічну історію, допомагаючи вченим зібрати воєдино головоломку того, як Венера віддалилася від Землі з часом.