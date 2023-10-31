Ефективне фотокаталітичне зменшення викидів CO2 завдяки двонаправленій взаємодії хост-гість

Розробка систем штучного фотосинтезу для перетворення CO2 на цінні хімічні речовини має вирішальне значення для вирішення проблем глобального потепління та енергетичної кризи. Один із підходів до досягнення цього полягає в поєднанні зменшення CO2 з окисленням H2O для перетворення сонячної енергії в хімічну, імітуючи процес фотосинтезу. Однак ефективності зменшення CO2 заважає кінетичний бар’єр для окислення води.

Щоб підвищити ефективність фотокаталітичного зменшення CO2, дослідники використали агенти, що жертвують електронами, щоб сприяти реакції. Однак використання цих жертвених агентів є економічно недоцільним і обмежує окиснювальну здатність фотогенерованих дірок. Щоб подолати ці проблеми, вчені дослідили зв’язок зменшення викиду CO2 з окисленням органічних сполук, що дало б цінні хімічні речовини. Цей підхід має додаткову перевагу у використанні органіки, отриманої з біомаси, як вихідної сировини, що робить процес більш стійким.

Щоб підвищити ефективність перенесення електронів у фотокаталітичних системах, дослідницька група з Тяньцзіньського технологічного університету, Китай, під керівництвом професора Тонг-Бу Лу, ​​розробила нову стратегію, засновану на двонаправленій взаємодії хост-гість. Вони досягли цього шляхом одночасного збирання каталізатора та реагенту на поверхні фотосенсибілізатора. Цей прямий контакт між каталізатором/реагентом і фотосенсибілізатором значно скорочує відстань, яку потрібно подолати фотогенерованим носіям, що призводить до значного підвищення ефективності зменшення CO2.

Результати дослідження продемонстрували високий вихід СО2 відновлення до мурашиної кислоти (1610 мкмоль г-1 год-1) з селективністю 96.5%. Крім того, фотогенеровані дірки в CdS (сульфід кадмію) були швидко знищені фурфуриловим спиртом, зв’язаним з β-CD (β-циклодекстрином), що призвело до виходу фурфуролу 1567 мкмоль г-1 год-1 з селективністю понад 99%.

Це проривне дослідження відкриває нові можливості для створення високоефективних систем штучного фотосинтезу для практичного застосування. Використовуючи двонаправлену взаємодію «господар-гость», дослідники можуть максимізувати використання сонячної енергії для зменшення CO2 та окислення органічних речовин, що призводить до виробництва цінних хімічних речовин. Ця робота наближає нас на один крок до досягнення стійких і ефективних технологій скорочення вуглецю.

Поширені запитання:

З: Як двонаправлена ​​взаємодія хост-гість покращує фотокаталітичне зменшення CO2?

A: Двонаправлена ​​взаємодія «господар-гость» дозволяє каталізатору та реагенту збиратися на поверхні фотосенсибілізатора, зменшуючи відстань передачі фотогенерованих носіїв і сприяючи ефективному зниженню CO2.

З: Які переваги поєднання зменшення CO2 з органічним окисленням?

A: Поєднання зменшення CO2 з органічним окисленням дозволяє виробляти хімічні речовини з доданою вартістю та використовувати органічні речовини, отримані з біомаси, як відновлювану сировину.

З: Які ключові висновки цього дослідження?

Відповідь: Дослідження показали, що двонаправлена ​​взаємодія «господар-гість» може значно підвищити ефективність фотокаталітичного зменшення CO2, що призводить до високого виходу мурашиної кислоти та фурфуролу з чудовою селективністю.

З: Як це дослідження сприяє створенню систем штучного фотосинтезу?

В: Ця робота пропонує новий підхід до розробки практичних і високоефективних систем штучного фотосинтезу, пропонуючи потенційні рішення для глобального потепління та енергетичної стійкості.

джерело:

Китайський журнал каталізу. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7