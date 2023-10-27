Нова технологія камери революціонізує місячну фотографію для майбутніх місій на Місяць

Європейські астронавти та вчені співпрацюють із командою NASA зі знімків Artemis для розробки інноваційної камери, яка зробить революцію у фотографуванні Місяця для майбутніх місій на Місяць. Ручну універсальну місячну камеру (HULC) випробовують у місячних ландшафтах Лансароте, Іспанія, у рамках навчальної програми PANGEA.

PANGAEA, програма, призначена для підготовки астронавтів до майбутніх місячних місій, зіграла вирішальну роль у перевірці можливостей HULC. Ця програма дозволяє астронавтам моделювати сценарії геологічної розвідки, використовуючи електронну польову книгу ESA для документування своєї роботи. Інструмент дозволяє інструкторам з геології надавати підтримку в режимі реального часу екіпажу під час польових робіт.

HULC значно покращив досвід дослідження місячної поверхні для астронавтів, надаючи їм можливості високоякісних зображень. Ця передова місячна камера, створена на основі професійних стандартних камер, оснащена високою світлочутливістю та найсучаснішими об’єктивами. Це гарантує, що наукові відкриття можуть бути ефективно задокументовані під час майбутніх місій на Місяць.

Щоб підготувати HULC до космосу, інженери NASA внесли кілька ключових удосконалень, включаючи додавання пило- та термозахисної ковдри та ергономічних кнопок. Завдяки цим налаштуванням камерою легко керувати астронавти в об’ємних скафандрах.

Під час програми PANGEA астронавт ESA Томас Пескет, відомий своїми винятковими навичками фотографії, високо оцінив дизайн HULC. Він особливо відзначив зручний інтерфейс і надійні функції захисту камери.

Зйомка високоякісних зображень буде мати вирішальне значення для наукових досліджень під час майбутніх місій на Місяць. Тому вибір відповідних об’єктивів для HULC був однією з головних цілей програми PANGEA. Камера пройшла ретельні випробування в різних умовах, наприклад серед білого дня та темряві вулканічних печер, щоб імітувати екстремальні умови місячної фотографії.

Джеремі Майерс, керівник NASA для камери HULC, підкреслив важливість інтуїтивно зрозумілого та зручного дизайну для астронавтів. Співпрацюючи з провідними планетологами Європи, Майерс переконався, що зображення, зроблені HULC, відповідають найвищим стандартам роздільної здатності, глибини різкості та експозиції, максимізуючи науковий потенціал камери.

На відміну від механічної камери Hasselblad, яка використовувалася під час місії Apollo 11, камера Artemis Moon являє собою значний крок вперед у технологіях. Ця революційна камера стане першою бездзеркальною камерою, призначеною для ручного використання в космосі, що забезпечує виняткову якість зображення в умовах слабкого освітлення. Його розширені можливості роблять його ідеальним для зйомки складного висококонтрастного середовища Місяця.

Оскільки тестування триває, основні функції камери залишаються незмінними, але вдосконалюються інтерфейс і корпус. Версію камери HULC незабаром відправлять на Міжнародну космічну станцію для подальших випробувань. Команди NASA провели масштабні випробування для вирішення основних проблем космосу, включаючи теплові, вакуумні, радіаційні ефекти та абразивну природу місячного пилу.

Джеремі Майерс упевнений, що поточні модифікації призведуть до створення найкращого продукту – камери, здатної робити захоплюючі зображення Місяця протягом багатьох років, яку використовуватимуть міжнародні екіпажі під час своїх місячних експедицій.

Питання і відповіді

1. Чому важлива розробка портативної універсальної місячної камери (HULC)?

HULC має вирішальне значення для майбутніх місій на Місяць, оскільки забезпечує розширені можливості отримання зображень для документування наукових відкриттів і покращення дослідження поверхні Місяця.

2. Як тестується HULC?

HULC випробовується в місячних ландшафтах Лансароте, Іспанія, в рамках навчальної програми PANGEA, яка готує астронавтів до майбутніх місячних місій.

3. Які вдосконалення були зроблені в HULC, щоб зробити його готовим до польоту в космос?

Інженери NASA додали до HULC пило- та термозахисну ковдру та ергономічні кнопки, що гарантує можливість використання астронавтами в об’ємних скафандрах.

4. Які переваги пропонує HULC для місячної фотографії?

HULC може похвалитися високою світлочутливістю та найсучаснішими об’єктивами, що дозволяє отримувати високоякісні зображення в умовах слабкого освітлення, що є важливою особливістю для фотозйомки Місяця.

5. Чим унікальна камера Artemis Moon?

Камера Artemis Moon є першою бездзеркальною камерою, призначеною для ручного використання в космосі. Його передова технологія забезпечує чудову якість зображення, особливо в складному висококонтрастному середовищі Місяця.