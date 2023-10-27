Бетельгейзе: Розкриття таємниць еволюції зірок

Зірки, ці чудові небесні тіла, служать джерелом життя багатьох планетних систем, у тому числі нашої власної. Завдяки їх променистій енергії наша екосистема процвітає. Коли сонячне світло освітлює атмосферу, рослини беруть участь у захоплюючому танці, перетворюючи цю енергію на живлення. Тварини покладаються на ці рослини, створюючи тонкий баланс у світі природи. Однак проживання в безпосередній близькості від зірки – не завжди мальовнича справа. Часом зірки можуть демонструвати надзвичайні істерики.

Таке небесне видовище стало основою захоплюючого фільму-катастрофи «Сонячна атака», який тепер доступний для трансляції на Peacock. Цей кінематографічний досвід обертається навколо колосального викиду корональної маси (CME) від Сонця, що представляє жахливу можливість спалахнути небо. Цікаво, що ці спалахи зірок також проливають світло на загадкову поведінку Бетельгейзе, зірки, яка останніми роками привернула увагу астрономів.

У 2019 році Бетельгейзе, червона гігантська зірка на порозі своєї останньої фази, пережила знаменну подію. Розташоване в сузір'ї Оріона колосальний Бетельгейзе перевершує наше розуміння. Якщо його помістити в нашу сонячну систему, його зовнішній край відхилиться за межі орбіти Юпітера. Згодом Бетельгейзе піддасться своїй долі, спричинивши сліпучу наднову, яка може навіть прикрасити наше небо вдень. Цей надзвичайний зоряний вибух потенційно може відбутися в найближчому майбутньому або відбутися через багато років, аж до 100,000 XNUMX років.

Хоча астрономи спочатку вважали, що вони спостерігали попередник зіркового видовища Бетельгейзе під час значного затемнення, яке спостерігалося в 2019 році, подальший аналіз виявив іншу правду. Бетельгейзе таємно повернувся до нормального стану протягом наступних місяців, спантеличивши астрономічну спільноту. Дослідження зображень, зроблених до, під час і після події, відомої як Велика подія затемнення (GDE), дало викривальну інформацію. На диво, Бетельгейзе не зазнало фактичного зменшення яскравості. Натомість наше сприйняття було спотворено, коли ми вдивлялися крізь хмару зіркового сміття.

Дослідники виявили, що в той час як кількість світла, що досягає Землі, зменшилася, фотосфера Бетельгейзе одночасно посилилася. Це явище пов’язане з масовим викидом матеріалу з поверхні зірки, схоже на те, що часто спостерігається на Сонці, особливо в періоди підвищеної сонячної активності. Ці виверження, які називають корональним викидом маси, не становлять значної небезпеки для нашої планети, але можуть порушити супутниковий зв’язок та електричні системи.

Цей унікальний випадок, свідок якого був уперше, змусив астрономів здивувати та шукати глибшого розуміння. Андреа Дюпрі з Центру астрофізики Гарвардського та Смітсонівського університету в Кембриджі, штат Массачусетс, висловила здивування, сказавши: «Ми ніколи раніше не бачили викиду величезної маси з поверхні зірки. Ми залишилися з тим, що відбувається, чого ми не зовсім розуміємо. Це абсолютно нове явище, яке ми можемо спостерігати безпосередньо та розпізнавати деталі поверхні за допомогою Хаббла. Ми спостерігаємо за еволюцією зірок у реальному часі».

Величезність вибуху Бетельгейзе принесла йому нове прізвисько: поверхневий викид маси (SME). Хоча це не стало сигналом про неминуче спалах наднової, ця подія дає цінну інформацію про процес втрати зіркової маси та еволюцію зірок, коли вони наближаються до своїх останніх стадій.

Поки ми з нетерпінням чекаємо великого фіналу, насолодіться захоплюючим фільмом «Сонячна атака», який тепер доступний для трансляції на Peacock.

Питання і відповіді

Що таке корональний викид маси (CME)?

Корональний викид маси відноситься до масивного викиду матеріалу з поверхні зірки, зазвичай пов’язаного з високою сонячною активністю. Хоча він не становить прямої загрози для нашої планети, він може порушити роботу супутників і вплинути на електричні системи.

Що таке наднова?

Наднова — це колосальний вибух, який відбувається в кінці життєвого циклу зірки, що призводить до спалаху інтенсивного сяйва. Цей вибух може продемонструвати дивовижну яскравість, що робить його видимим навіть у світлий час доби.

Що таке еволюція зірок?

Зоряна еволюція охоплює поступові зміни, які відбуваються всередині зірки протягом її життя. Він включає в себе різні етапи, через які проходять зірки, від їх формування до остаточної смерті.

Де я можу подивитися «Сонячну атаку»?

Ви можете насолоджуватися захоплюючим фільмом «Solar Attack» через його потокову трансляцію на Peacock.