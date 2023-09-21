Поведінкові риси, пов’язані з успішним розширенням ареалу великохвостого гракла

Дослідники виявили, що поведінка відіграє важливу роль в успіху великохвостого гракла, виду птахів, який швидко розширює свою популяцію по Північній Америці. На відміну від багатьох інших видів, чиї популяції скорочуються, великохвостий гракл процвітає завдяки своїй здатності адаптуватися до різноманітних середовищ існування, зокрема до міських і посушливих середовищ.

Одна з теорій занепаду видів полягає в тому, що зміни середовища існування людиною роблять їх непридатними. Однак для деяких видів, як-от великохвостий гракл, ці модифікації створюють можливості для розширення свого ареалу на нові території, забезпечуючи доступні середовища існування.

Вчені з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка в Німеччині разом із дослідниками з Каліфорнійського університету Санта-Барбара та Університету Рочестера в США вивчили роль збільшення доступності середовища проживання в швидкому поширенні великохвостого гракла. Вони порівняли його з його найближчим родичем, човнохвостим граклем, який не зазнає подібного розширення ареалу.

Використовуючи дані, зібрані в ході наукових спостережень громадян за появою птахів, дослідники виявили, що великохвостий гракл не лише переїхав у нові середовища існування, які відповідали їхнім попереднім вимогам, але й розширив територію свого проживання, включивши в нього більше міських і посушливих середовищ. Навпаки, човнохвостий гракл лише трохи змістив свій ареал на північ у відповідь на зміну клімату.

Отримані дані свідчать про те, що поведінка великохвостого гракла дозволила йому скористатися новими середовищами існування. Дослідники вивчали популяції на краю ареалу та ближче до центру, виявивши, що крайова популяція продемонструвала більшу гнучкість і наполегливість. Дивно, але наполегливість, а не вища середня гнучкість, була визначальною поведінкою, пов’язаною з розширенням діапазону.

Наполегливість дозволяє людям адаптуватися та знаходити рішення для викликів у нових середовищах, таких як відкриття нових джерел їжі. Варіабельність гнучкості в популяції збільшує ймовірність того, що деякі особини будуть дуже гнучкими, надаючи можливість іншим вчитися у них і сприяючи розширенню популяції.

Розкриваючи особливості поведінки, пов’язані з успішним розширенням ареалу, дослідники сподіваються зрозуміти, як скорочувані види можуть адаптуватися до змін навколишнього середовища. Поточна робота над великохвостими граклами спрямована на розгадку таємниць їхньої поведінки та сприяння ширшим зусиллям щодо збереження.

джерела:

– Інститут еволюційної антропології Макса Планка, Німеччина

– Каліфорнійський університет Санта-Барбара, США

– Рочестерський університет, США