Новий метод використовує бактерії для вилучення рідкоземельних елементів для чистих енергетичних технологій

Вчені з Корнельського університету відкрили новий спосіб вилучення та використання бактерії під назвою Shewanella oneidensis з озера Онейда в штаті Нью-Йорк. Ця бактерія має спорідненість до рідкоземельних елементів, таких як лантаноїди, які необхідні для технологій чистої та відновлюваної енергії. Метод, який називається біосорбцією, дозволяє бактеріям переробляти рідкоземельні метали більш безпечним для навколишнього середовища способом порівняно з сучасними методами екстракції. Біосорбція не вимагає використання агресивних хімікатів, які часто є канцерогенними та шкідливими для навколишнього середовища.

За словами Буза Барстоу, професора біологічної та екологічної інженерії в Корнельському університеті та провідного дослідника проекту, ця нова технологія забезпечує масштабований та екологічно чистий процес для розділення окремих лантаноїдів. Його можна використовувати в розвинених країнах із суворими екологічними нормами, запобігаючи передачі екологічних проблем менш розвиненим країнам. Сучасний метод екстракції розчинником передбачає використання органічних розчинників, які є канцерогенними та шкідливими для навколишнього середовища. Це також вимагає великої кількості екстрагентів і тривалих процесів розділення, що призводить до потенційних проблем з витоком.

Це дослідження сприяє зростанню сфери біологічних підходів до вилучення рідкоземельних елементів. Інші дослідники, такі як Джоуї Котруво з Пенсільванського університету та Сесілія Мартінез-Гомес з Каліфорнійського університету в Берклі, також працюють над біопідходами до сепарації. Проте біосорбція пропонує певні переваги, такі як нижча специфічність і легше видалення рідкоземельних елементів з поглинача, що робить її потенційно швидшою та більш масштабованою процесом. Біосорбція також усуває потребу в очищенні, оскільки для цього потрібна лише біомаса, яку можна легко виростити без додаткових етапів очищення.

Дослідники передбачають комерційне застосування цієї технології в найближчому майбутньому. Компанія під назвою Reegen, заснована дослідниками, які беруть участь у проекті, прагне комерціалізувати цю технологію разом з іншими методами створення мікробів для вилучення рідкоземельних елементів. Ця розробка пропонує більш стійку та ефективну альтернативу нинішньому домінуванню Китаю у виробництві рідкоземельних металів, яке призвело до серйозних проблем із забрудненням води та ґрунту.

Джерело: Корнельський університет, Єльська школа навколишнього середовища