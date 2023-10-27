Мікаела Робсон революціонізує космічні подорожі за допомогою бактеріальних цеглинок

Мікаела Робсон, новаторська аспірантка кафедри біології рослин і мікробів, починає новаторське дослідження, яке може змінити майбутнє космічних подорожей. Як науковий співробітник космічного гранту Північної Кароліни, Робсон очолює проект, який вивчає використання бактерій для побудови біологічної інфраструктури в космосі – сміливе та амбітне завдання.

Суть дослідження Робсона полягає у використанні процесу під назвою мікробно індуковане карбонатне осадження (MICP) для створення будівельних матеріалів. Цей процес передбачає використання потужності бактерій для виробництва речовини, схожої на вапняк, відомої як опад карбонату кальцію. Використовуючи цю природну речовину, стає можливим склеювати частинки разом і створювати міцні «біоцеглинки», які служать твердими поверхнями для посадки та будівельними конструкціями в позаземних середовищах.

Традиційно інженери-геотехніки на Землі використовують MICP для будівельних цілей. Однак Робсон визнав потенціал для адаптації цієї техніки для застосування в космосі. Вона виявила, що гідроліз сечовини, метаболічний процес, який зазвичай використовується в MICP, може бути посилений певними бактеріями, які присутні в посівах пшениці. Ці бактерії мають чудову здатність споживати аміак, важливий побічний продукт процесу гідролізу сечовини, що робить його безпечнішим і стійкішим для використання в космосі.

Впроваджуючи ці бактерії, що споживають аміак, у процес MICP для космічних місій, Робсон прагне досягти двох основних цілей. По-перше, вона прагне усунути викид токсичного аміаку, який був би небезпечним для астронавтів. По-друге, вона сподівається оптимізувати систему таким чином, щоб додавати менше сечовини, що зробить процес більш ефективним і рентабельним.

Потенційні наслідки досліджень Робсона виходять далеко за рамки створення міцних конструкцій у космосі. Цей інноваційний підхід також вирішує дві важливі проблеми: управління відходами та виробництво харчових продуктів. Сечовина, компонент людських відходів, може бути використана як цінний ресурс для живлення рослин. Завдяки циклу азоту біоцеглинки, створені бактеріями, можуть допомогти вирощувати сільськогосподарські культури з обмеженими ресурсами, забезпечуючи прожиток для майбутніх досліджень космосу та потенційно навіть підтримуючи життя людини.

Проект Робсона під назвою «Біоматеріали для космічних місій — оцінка кругообігу азоту мікробно-індукованих карбонатних опадів у симуляторі місячного ґрунту» розпочався в червні під егідою космічного гранту NC. Завдяки багатообіцяючим результатам її дослідження прокладає шлях до майбутнього, де біологічна інфраструктура та стале використання ресурсів відіграватимуть життєво важливу роль у космічних подорожах.

Питання та відповіді:

З: Що таке мікробно індуковане карбонатне осадження (MICP)?

A: MICP – це процес, у якому бактерії виробляють речовину, схожу на вапняк, яка називається опадами карбонату кальцію, які можна використовувати для створення міцних матеріалів.

З: Як бактерії сприяють космічним подорожам?

A: Бактерії можна використовувати для виробництва біоцеглин, які служать будівельними матеріалами для інфраструктури в космічному середовищі.

З: Що таке гідроліз сечовини?

A: Гідроліз сечовини - це метаболічний процес, під час якого бактерії розщеплюють сечовину на аміак і карбонат.

З: Як дослідження Мікаели Робсон стосуються відходів і виробництва їжі в космосі?

Відповідь: Використовуючи бактерії для споживання аміаку та перепрофілювання сечовини, дослідження Робсона дозволяють створити систему кругообігу азоту, яка максимізує використання ресурсів у космосі, включаючи використання людських відходів для росту рослин.