Axiom Space удосконалює навчання для приватних місій астронавтів на МКС

Axiom Space готується до своєї третьої приватної місії астронавтів Ax-3, яку заплановано на січень 2022 року на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС). Місією керуватиме колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, до якого приєднаються три замовники: Вальтер Вілладей з Італії, Альпер Гезеравчі з Туреччини та Маркус Вандт зі Швеції.

Під час брифінгу про місію Лопес-Алегріа та його товариші по екіпажу обговорили вдосконалене навчання, яке було реалізовано для Ax-3. Спираючись на уроки, отримані з попередніх місій компанії, включаючи Ax-1, Лопес-Алегріа наголосив на оптимізації навчання. Навчання Ax-1 включало діяльність, яка не мала відношення до місії, і не зосереджувалася на управлінні часом під час перебування на МКС. Для Ax-3 Лопес-Алегріа планує скоротити свій графік експериментів, щоб мати більше часу для допомоги членам екіпажу та зменшити їхню залежність від професійних астронавтів на борту МКС.

Навчання, яке проводить SpaceX для Crew Dragon, також стало ефективнішим. Лопес-Алегріа висловив упевненість, що вони наближаються до «ідеальної відповіді» з точки зору підготовки до місії. Крім того, досвід екіпажу як військових пілотів сприяв їхній готовності. Гезеравчі та Вілладей є активними членами своїх повітряних сил, привносячи в місію цінну підготовку та досвід.

Хоча Вілладей має додатковий досвід польотів у космос на суборбітальному польоті Virgin Galactic, він не вважає це абсолютно необхідним для місії на МКС. Однак він виявив, що це був корисний початковий тестовий політ, який допоміг удосконалити навички та підходи.

Вандт, який здійснює політ згідно з угодою між шведським космічним агентством і Європейським космічним агентством (ESA), проходить навчання, яке базується на його попередньому досвіді, і завершить повну програму підготовки астронавтів ESA.

Постійне навчання, підкріплене попереднім досвідом роботи з військовими літаками, добре підготувало екіпаж і гарантує його готовність до майбутньої місії Ax-3.

джерела:

- Reuters