Нове дослідження показує, що найбільша структура астероїда лежить під південною частиною Нового Південного Уельсу

Нещодавно вчені виявили, можливо, найбільшу структуру зіткнення з астероїдом на Землі, поховану під басейном Муррей на півдні Нового Південного Уельсу, Австралія. Незважаючи на те, що ще не підтверджено, цей передбачуваний ударний кратер оцінюється приблизно в 520 км у діаметрі, що робить його майже втричі більшим за ударну структуру Вредефорт у Південній Африці, яка наразі вважається найбільшою.

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу вважають, що структура Деніліквін, як її назвали, могла утворитися приблизно 420 мільйонів років тому внаслідок удару масивного астероїда. Якщо їхня гіпотеза виявиться вірною, це перепише книги рекордів, перевершивши навіть сумнозвісний кратер Чиксулуб у Мексиці, відомий тим, що поклав кінець правлінню динозаврів, ширина якого становить приблизно 150 км.

Структури зіткнення з астероїдом може бути важко ідентифікувати, оскільки вони часто залишаються прихованими під шарами осадових порід або затемнені через ерозію. Однак нещодавно вчені відкрили нові методи виявлення цих структур шляхом аналізу магнітних візерунків. Структура Deniliquin була помічена на основі цих візерунків, що є переконливим доказом її існування.

Крім того, відомо, що зіткнення з астероїдами збігається зі значними подіями масового вимирання в історії, такими як те, що знищило динозаврів. Це останнє відкриття свідчить про те, що Земля та інші планети нашої Сонячної системи зазнавали більшої кількості ударів приблизно до 3.2 мільярда років тому. В даний час на Землі існує 38 підтверджених і 43 потенційних ударних структури, починаючи від невеликих кратерів і закінчуючи великими похованими структурами.

Оскільки дослідники продовжують своє дослідження, ще невідомо, чи буде структура Deniliquin офіційно визнана найбільшою структурою зіткнення астероїда на Землі. Розкопки та вивчення цього колосального кратера можуть дати безцінне розуміння історії нашої планети та ролі космічних впливів у формуванні її геологічної та біологічної еволюції.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке структура Deniliquin?

Структура Деніліквін — це ймовірний кратер зіткнення з астероїдом, розташований під басейном Муррей на півдні Нового Південного Уельсу, Австралія. Якщо це підтвердиться, це стане найбільшою відомою структурою астероїда на Землі.

2. Наскільки велика структура Deniliquin порівняно з іншими ударними кратерами?

Діаметр структури Deniliquin оцінюється приблизно в 520 км, що робить її майже втричі більшою за нинішню найбільшу відому ударну структуру Вредефорт у Південній Африці.

3. Скільки років структурі Deniliquin?

Вчені вважають, що структура Деніліквін утворилася приблизно 420 мільйонів років тому в результаті падіння астероїда.

4. Як виявляються структури зіткнення з астероїдом?

Структури зіткнення з астероїдом може бути важко ідентифікувати, але їх можна виявити за допомогою різних методів, зокрема аналізу магнітних візерунків на поверхні Землі.

5. Яке значення мають ударні структури астероїдів?

Структури зіткнення з астероїдом дають цінну інформацію про геологічну та біологічну історію нашої планети. Вони часто пов’язуються з подіями масового вимирання та зіграли значну роль у формуванні еволюції Землі.