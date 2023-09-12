Використання атомних годинників для виявлення темної матерії

Вчені з Університету Сассекса та Національної фізичної лабораторії Великобританії запропонували новий спосіб виявлення певних частинок малої маси, які можуть бути частиною невловимої темної матерії. Відомо, що темна матерія, хоча й не спостерігається безпосередньо, впливає на Всесвіт, що неможливо пояснити нашими поточними фізичними моделями.

Дослідники припускають, що для виявлення цих частинок можна використовувати атомні годинники, які відомі своєю безпрецедентною точністю відліку часу. Атомний годинник вимірює крихітні коливання атомів під час їх переходу між енергетичними станами. Будь-які порушення, спричинені взаємодією надлегкої частинки темної матерії зі звичайними частинками матерії, потенційно можуть бути виявлені цими годинниками.

Дослідження вперше запропонувало теоретичні моделі для вимірювання варіацій часу атомного годинника. Щоб підтвердити свій підхід, дослідники зняли показання існуючих атомних годинників. Наступним кроком буде проведення експерименту, у якому можна буде порівняти два атомних годинника, причому один буде більш чутливим до варіацій фундаментальних констант.

У цьому конкретному дослідженні досліджувалися дві фундаментальні константи: константа тонкої структури та відношення мас електрона до протона. Обидві ці константи можуть бути порушені взаємодією з певними надлегкими частинками, такими як гіпотетичний аксіон, які, за теорією, відповідальні за ефекти темної матерії. Вимірюючи величину цих зривів, потенційно можна вказати присутність частинок.

Атомні годинники мають далекосяжні застосування, окрім вимірювання часу. Вони використовувалися для вивчення гравітаційного червоного зміщення, дослідження квантової фізики та дослідження способів передачі та зберігання квантової інформації. Тепер, з можливістю використання атомних годинників як детекторів темної матерії, ці прилади можуть відкрити нову сферу досліджень.

Дослідники підкреслюють, що їхні висновки не ґрунтуються на існуючих раніше теоріях, а розроблені ними моделі мають гнучкість для застосування до інших непояснених явищ. Дослідження, опубліковане в New Journal of Physics, відкриває багатообіцяючий шлях для спостереження та розуміння загадкової темної матерії.

Визначення:

– Атомні годинники: інструменти, які вимірюють час за допомогою коливань атомів під час їхнього переходу між енергетичними станами, відомі своєю винятковою точністю.

– Темна матерія: таємнича форма матерії, яка не випромінює, не поглинає та не відбиває світло, і про існування якої можна припустити через її гравітаційний вплив на видиму матерію.

– Фундаментальні константи: значення, які описують закони Всесвіту, такі як константа тонкої структури та відношення мас електронів до протонів.

– Аксіон: гіпотетична частинка, яка є потенційним кандидатом на темну матерію.

джерела:

– Сассекський університет

– Національна фізична лабораторія

– Новий журнал фізики