Місія AWE: Розкриття таємниць атмосферних хвиль із космосу

Майбутня місія NASA з дослідження атмосферних хвиль (AWE) планується запустити в листопаді 2023 року з метою пролити світло на захоплюючий світ атмосферних хвиль за допомогою космічного явища, відомого як свічення повітря. Створений шановною Лабораторією космічної динаміки Університету штату Юта, AWE буде прикріплено до зовнішньої частини Міжнародної космічної станції, забезпечуючи безпрецедентне розуміння цих загадкових хвиль.

Атмосферні гравітаційні хвилі (AGW) – це хвилі в повітрі, які виникають в основному внаслідок інтенсивних погодних явищ, таких як торнадо, урагани та грози. Ці хвилі можуть піднімати кишені щільного повітря в атмосферу, перш ніж вони опустяться, залишаючи характерні брижі в хмарах. Однак AGW на цьому не зупиняються — вони продовжують свою подорож у космос, сприяючи постійно мінливій сфері космічної погоди, яка може впливати на супутникові та комунікаційні сигнали.

Новаторська місія AWE зосереджена на вимірюванні AGW на висоті близько 54 миль (87 кілометрів), зокрема в мезопаузі — прикордонній області між атмосферою Землі та космосом. Спостерігаючи за мезопаузою за допомогою інфрачервоного світла, AWE кількісно визначить розмір, потужність і дисперсію AGW таким чином, який ніколи раніше не досягався. Його передова технологія здатна виявляти короткі хвилі у світінні повітря, які раніше не помічалися іншими місіями.

Рут Ліберман, науковий співробітник місії AWE з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, підкреслює унікальність цієї місії, підкреслюючи, що AWE зможе розпізнавати хвилі в більш тонкому горизонтальному масштабі порівняно з іншими супутниками. Ця можливість покращить наше розуміння складної динаміки AGW та їхнього впливу на верхні шари атмосфери.

Серце місії AWE лежить в його інструменті Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM). AMTM складається з чотирьох телескопів, які скануватимуть мезопаузу та вимірюватимуть яскравість світла на певних довжинах хвиль. Аналізуючи відносну яскравість різних довжин хвиль, AWE створить температурні карти та розкриє рух AGW в атмосфері.

Ця новаторська місія є не лише науковою спробою, але й важливим кроком до розуміння того, як погода Землі взаємодіє з космічної погодою. Він має величезне значення для галузі супутникового зв'язку та відстеження на орбіті. Завдяки своїй безпрецедентній перспективі з Міжнародної космічної станції AWE прагне поділитися своїми цінними даними та відкриттями з науковою спільнотою та громадськістю.

Щоб глибше заглибитися в тонкощі місії AWE та її новаторські відкриття, відвідайте офіційний веб-сайт місії AWE за адресою [URL]. Розкрийте таємниці атмосферних хвиль і спостерігайте за впливом AGW, як ніколи раніше.

Часті питання (FAQ)

Що таке атмосферні хвилі?

Атмосферні хвилі, також відомі як атмосферні гравітаційні хвилі (AGW), — це хвилі в повітрі, які виникають внаслідок інтенсивних погодних явищ, таких як торнадо, урагани та грози. Ці хвилі можуть поширюватися з нижніх шарів атмосфери аж у космос. Як AWE вимірює атмосферні хвилі?

AWE вимірює атмосферні хвилі, записуючи варіації світіння повітря за допомогою інфрачервоного світла. Прилад під назвою Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) сканує мезопаузу та вимірює яскравість світла на певних довжинах хвиль. Аналізуючи відносну яскравість різних довжин хвиль, AWE створює температурні карти, які показують рух атмосферних хвиль. Яке значення має вивчення атмосферних хвиль?

Вивчення атмосферних хвиль має вирішальне значення для розуміння складної взаємодії між погодою Землі та космічної погодою. Це може допомогти дослідникам зрозуміти вплив атмосферних хвиль на супутниковий зв’язок і відстеження на орбіті. Як буде поширено висновки AWE?

Після встановлення приладу на Міжнародній космічній станції команда місії AWE прагне поділитися даними та результатами інструменту з науковою спільнотою та громадськістю, сприяючи кращому розумінню атмосферних хвиль та їх впливу.