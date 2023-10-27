Загроза підвищення рівня моря: танення крижаної шапки Гренландії

Під поверхнею наших мальовничих британських пляжів криється неминуча небезпека, яка привернула увагу вчених усього світу. Прискорене підвищення рівня моря в поєднанні з впливом дедалі сильніших зимових штормів створює серйозну загрозу нашим прибережним ландшафтам. Оскільки клімат на Землі продовжує нагріватися, одним із головних винуватців цього тривожного явища є крижана шапка Гренландії.

Крижана шапка Гренландії, що простягається на вражаючі 3 кілометри (трохи менше 2 миль) у товщину, зберігає у своїх замерзлих глибинах потенціал підняти глобальний рівень моря на приголомшливі 7 метрів (23 фути), якщо вона повністю розтане. Актуальність усвідомлення точки неповернення, коли танення Гренландії стає незворотним, лише зросла в останні роки.

Дослідження, що спонукає до роздумів, опубліковане в поважному журналі Nature, пролило світло на цей ключовий момент. Він показує, що поріг незворотного танення лежить в діапазоні температур на 1.7-2.3 градуса Цельсія (3.1-4.1 градуса Фаренгейта) вище доіндустріального рівня. Насторожує те, що нижню межу цього діапазону ми перевищуємо вже кілька місяців цього року. З огляду на поточні прогнози, які вказують на потенційне підвищення глобальної температури до 3 градусів за Цельсієм (5.4 градуса за Фаренгейтом) до кінця цього століття, ми опиняємося надзвичайно близькими до цієї переломної точки.

У той час як процес танення буде розгортатися поступово, даючи громадам деякий час, щоб адаптуватися і переселитися вглиб країни, є проблиск надії, окреслений у дослідженні. Якщо ми зможемо стримати підвищення температури та знизити її до позначки 1.5 градуса за Цельсієм (2.7 градуса за Фаренгейтом), процес плавлення зрештою припиниться. Проте вчені попереджають, що навіть досягнення цієї мети не врятує нас від наслідків, з якими ми вже стикаємося. Коли ми досягнемо зниження температури на 1.5 градуса за Цельсієм, наші берегові лінії вже будуть боротися з рівнем моря на 2-3 метри (6.5-9.8 футів) вище, ніж зараз.

Нагальна потреба в діях ніколи не була такою очевидною. Оскільки глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату посилюються, вкрай важливо визнати серйозність ситуації та працювати над пом’якшенням її впливу. Якщо цього не зробити, назавжди зміниться наш прибережний ландшафт, занурюючи дорогоцінні береги та скелі під безжальні хвилі моря, що піднімається.

Часті питання (FAQ)

З: Що є основним фактором підвищення рівня моря?

Відповідь: Льодовикова шапка Гренландії, з її величезними розмірами та здатністю підняти рівень моря на 7 метрів (23 фути), якщо вона повністю розтане, є одним із головних чинників нинішнього підвищення рівня моря.

З: Який температурний поріг для незворотного танення крижаної шапки Гренландії?

Відповідь: Відповідно до дослідження, опублікованого в Nature, незворотне танення крижаної шапки Гренландії, за прогнозами, відбудеться в діапазоні температур на 1.7-2.3 градуса Цельсія (3.1-4.1 градуса Фаренгейта) вище доіндустріального рівня.

З: Наскільки ми близькі до переломної точки незворотного танення?

В: Ми вже кілька місяців цього року перевищуємо нижню межу температурного порогу. Оскільки прогнози глобальної температури передбачають підвищення до 3 градусів за Цельсієм (5.4 градуса за Фаренгейтом) до кінця цього століття, ми опиняємося в небезпечній близькості до переломної точки.

З: Чи можемо ми зупинити процес плавлення, знизивши температуру до 1.5 градусів за Цельсієм (2.7 градусів за Фаренгейтом)?

Відповідь: Хоча досягнення цієї мети зрештою призупинить танення, це не скасує наслідків, які ми вже відчуваємо. Коли температура знизиться до 1.5 градусів за Цельсієм, рівень моря вже підніметься на 2-3 метри (6.5-9.8 футів) порівняно з поточним рівнем.