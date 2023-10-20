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Губерт Рівз: астрофізик і науковий комунікатор

ByГабріель Бота

Жовтень 20, 2023
Губерт Рівз: астрофізик і науковий комунікатор

Г’юберт Рівз, канадсько-французький астрофізик, який нещодавно помер у віці 91 року, був не лише відомим ученим, але й видатним науковим комунікатором. Рівз, який народився в Монреалі в 1932 році, захопився астрономією в юному віці, досліджуючи природний світ і вивчаючи зірки як астроном-любитель. Його захоплення космосом спонукало його продовжити кар’єру в астрофізиці, зрештою він отримав ступінь доктора філософії в Корнельському університеті та став консультантом космічної програми NASA.

Рівз був відомий своєю здатністю пояснювати складні наукові концепції широкому загалу, і він хотів поділитися своєю любов’ю до науки та Всесвіту з ширшою аудиторією. У 1981 році він опублікував книгу під назвою «Patience dans l'Azur» («Атоми тиші: дослідження космічної освіти»), яка стала бестселером у Франції та була перекладена на 25 мов. Книгу похвалили за здатність перетворити астрофізику на епічну сагу, і вона зміцнила репутацію Рівза як вмілого комунікатора науки.

За свою кар'єру Рівз написав понад 40 книг, у тому числі кілька книг для дітей. Він став знайомим обличчям на французькому телебаченні, з’являючись у популярних літературних ток-шоу та захоплюючи публіку своїм диким сивим волоссям, блискучими очима та яскравим квебекським акцентом. Його харизматична та приваблива поведінка зробила його затребуваним оратором у франкомовному світі, де він став відомим як французький еквівалент Карла Сагана.

Рівз був не лише науковим комунікатором, а й провідним екологом. Він палко виступав за захист природи і попереджав про небезпеку самознищення, з якою стикається людство. Він вважав, що люди не є обраним видом і що ми повинні відповідати за свої дії, щоб забезпечити своє виживання.

Внесок Г’юберта Рівза в астрофізику та наукову комунікацію залишив тривалий вплив. Його здатність подолати прірву між науковими знаннями та широким загалом надихнула незліченну кількість людей розмірковувати над таємницями Всесвіту, плекати й захищати світ природи.

джерела:
– «Г’юберт Рівз: астрофізик, який став провідним громадським інтелектуалом у Франції», The Globe and Mail.
– «Г’юберт Рівз, астрофізик і еколог, який поширював свою любов до науки – некролог», The Telegraph.

By Габріель Бота

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