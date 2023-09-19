Побачте північне сяйво в Ірландії: ваш путівник до вражаючого природного явища

Північне сяйво, також відоме як полярне сяйво, є одним із найбільш зачаровуючих природних явищ у світі. Багато людей думають, що вам потрібно поїхати у віддалені країни, такі як Ісландія чи Аляска, щоб побачити їх, але хороша новина полягає в тому, що ви можете стати свідками цього приголомшливого явища прямо тут, в Ірландії та Північній Ірландії.

Ці захоплюючі вітрини зеленого, рожевого, блакитного та фіолетового світла можна побачити з різних куточків країни. Від північного узбережжя Північної Ірландії та частини узбережжя Антрім до Ко-Майо на західному узбережжі Ірландії, Ешборна в Ко-Міт і навіть району Дубліна, у вас є шанс відчути це ефірне видовище.

Щоб збільшити ваші шанси побачити північне сяйво, найближче рівнодення 23 вересня може бути сприятливим часом. За словами Девіда Мура, редактора журналу Astronomy Ireland, рівнодення впливає на магнітне поле Землі та нахил планети, що може створити ідеальні умови для спостереження за полярним сяйвом.

Однак важливо зазначити, що немає гарантії спостерігати північне сяйво. Такі фактори, як сонячна активність, хмарний покрив і світлове забруднення міст і селищ можуть впливати на видимість. Сільське північне узбережжя Північної Ірландії та такі місця, як Майо, звідки відкривається безперешкодний вид на Атлантичний океан, вважаються одними з найкращих місць для спостереження за полярними сяйвами.

Полярне сяйво є результатом сонячних спалахів або вивержень на Сонці, які викидають у космос мільярди тонн радіації. Потім ці частинки стикаються з атмосферою Землі, створюючи яскраві кольори північного сяйва. Зазвичай вогні утворюють овальну форму навколо Північного полюса, але під час інтенсивної активності полярне сяйво може поширюватися на південь аж до Ірландії.

Якщо ви прагнете побачити полярне сяйво, дуже важливо знайти місце подалі від штучних вогнів. Життя в містечку може дозволити вам побачити лише основні виставки, тоді як перебування в сільській місцевості з мінімальним освітленням може забезпечити кращий огляд. Astronomy Ireland пропонує службу оповіщення про полярні сяйва, яка передбачає ймовірність спостережень на основі сонячної активності.

Пам’ятайте, що для спостереження за північним сяйвом необхідне чисте небо, тому слідкуйте за погодними умовами. Хоча в Ірландії час від часу буває хмарна та дощова погода, все ж є можливість побачити це вражаюче природне явище. Слідкуйте за майбутніми сповіщеннями про полярне сяйво та плануйте відчути магію північного сяйва у власному дворі.

Джерело: Belfast Live (URL-адреси не надано)