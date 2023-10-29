Нове уявлення про таємничі зникаючі зірки

Команда іспанських астрономів із Центру астробіології (CAB) у Мадриді нещодавно заглибилася в одне з найзагадковіших явищ спостережень за зірками — зникнення трьох яскравих зірок, сфотографованих у небі Каліфорнії в 1952 році, щоб зникнути лише через кілька годин. У той час як попередні спроби пояснити це дивне явище не змогли переконати наукове співтовариство, це нове дослідження дає нове розуміння цієї таємниці.

Астрономи пропонують кілька правдоподібних пояснень «потрійної перехідної» події, звужуючи можливості шляхом ретельного аналізу. Однак для остаточного підтвердження їх гіпотез необхідно зафіксувати подібну подію за допомогою сучасних телескопів. На жаль, невловима природа цього явища ускладнила збір суттєвих доказів протягом багатьох років.

Одна інтригуюча теорія, висунута вченими, передбачає участь гравітаційної лінзи. Вони припускають, що чорна діра, яка пролітала повз, на мить спотворила зображення слабкої зірки, в результаті чого протягом короткого періоду часу було видно три зірки — космічна ілюзія. Однак це пояснення пов’язане з певними складнощами, такими як вимога до значної популяції масивних об’єктів із властивостями, подібними до лінз, які можуть викликати подібні перехідні події.

Дослідники також розглянули ймовірність того, що спочатку спостерігали зовсім не зірки, а інші небесні об’єкти. Ці яскраві плями, згідно з розрахунками, знаходилися на відстані, еквівалентній шести астрономічним одиницям (А.О.) від Землі. Ця близькість означає, що вони могли походити з околиць нашої Сонячної системи, можливо, від об’єктів, що перетинають Хмару Оорта.

Цікаво, що інша правдоподібна версія припускає, що аномальні спостереження можуть взагалі не мати астрономічного характеру. Випробування ядерної зброї неподалік, проведені в Нью-Мексико в той період, могли забруднити фотопластинки, що призвело до ілюзії зниклих зірок.

Незважаючи на наполегливі зусилля, команда Солано не змогла остаточно визначити справжню причину цього явища. Як вони дійшли висновку, лише час і розвиток телескопічних технологій дадуть можливість розгадати цю 70-річну загадку. До того часу таємниця зникаючих зірок залишається оповитою невизначеністю в очікуванні наступної космічної події, яка проллє світло на цю захоплюючу небесну загадку.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке явище «потрійного перехідного процесу»?

Відповідь: «Потрійний транзиент» стосується зникнення трьох яскравих зірок, які були сфотографовані в каліфорнійському небі в 1952 році, але зникли протягом години.

З: Які запропоновані пояснення зниклих зірок?

Відповідь: Іспанські астрономи пропонують кілька теорій, включаючи можливість ефекту гравітаційної лінзи, наявність непізнаних небесних об’єктів у нашій Сонячній системі та навіть забруднення фотопластинок у результаті випробувань ядерної зброї, які проводилися поблизу.

З: Чому важко визначити справжню причину цього явища?

В: Рідкість «потрійної транзиторної» події та відсутність суттєвих доказів протягом багатьох років ускладнюють остаточне визначення причини. Для остаточного підтвердження необхідно зафіксувати подібну подію за допомогою сучасних телескопів.

З: Які технологічні досягнення можуть допомогти розкрити цю таємницю?

A: Удосконалення технології телескопів містить ключ до розшифровки цієї загадки. Зафіксувавши подібну подію за допомогою сучасних телескопів, астрономи зможуть зібрати більше даних і потенційно точно визначити причину зникнення зірок.