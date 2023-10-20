Потужний радіовипромінювання виявлено з віддаленої галактики

Астрономи зробили новаторське відкриття, зафіксувавши швидкий радіоспалах (FRB) із далекої галактики, який подолав вісім мільярдів світлових років, щоб досягти Землі. Цей конкретний FRB є потужнішим і виник з набагато більшої відстані, ніж будь-який раніше зареєстрований, оскільки стався, коли Всесвіт був менше половини свого поточного віку. Причина FRB залишається загадкою, і теорії варіюються від інопланетного життя до магнетарів, які є мертвими зірками з високим магнітним магнітом.

Радіосплеск був виявлений радіотелескопом Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) у Західній Австралії. Менше ніж за мілісекунди він вивільнив стільки енергії, скільки сонце випромінює за 30 років. У той час як сотні тисяч FRB можуть відбуватися в небі щодня, було виявлено лише близько тисячі, причому походження лише 50 визначено. Щоб відстежити джерело останнього спалаху, астрономи використали Дуже Великий Телескоп у Чилі та виявили, що він походить із галактики, яка, можливо, зливалася з іншими галактиками, потенційно утворивши магнетар.

Окрім розгадки таємниці FRB, вчені сподіваються використовувати їх як інструмент для дослідження таємниць Всесвіту. На FRB нанесено підпис газу, через який вони подорожують, що дає вченим спосіб виміряти кількість матерії в космічній мережі та визначити загальну вагу Всесвіту. Однак, щоб отримати точніші вимірювання, потрібно буде спостерігати ще сотні FRB за допомогою передових радіотелескопів, які, як очікується, почнуть працювати в найближчому майбутньому.

Це новаторське відкриття наближає нас до розуміння походження FRB та космічної мережі. Завдяки подальшим дослідженням і розвитку технологій вчені вважають, що вони розкриють більше таємниць Всесвіту.

джерела:

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8