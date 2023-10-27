Нещодавно відкрита Аврора на Урані розкриває таємниці крижаного гіганта

На величній планеті Уран було відкрито нове захоплююче видовище. Нещодавно астрономи виявили полярне сяйво, що світиться в інфрачервоному діапазоні, явище, якого раніше не спостерігали. Відкриття стало можливим завдяки використанню ближнього інфрачервоного спектрографа телескопа Keck II (NIRSPEC) і було опубліковано в Nature Astronomy.

На відміну від попередніх спостережень ультрафіолетових полярних сяйв на Урані в 1986 році, це відкриття проливає світло на інфрачервоне полярне сяйво планети. Аналіз даних, зокрема виявлення іона H3+, дозволив вченим підтвердити наявність цього захоплюючого природного явища на Урані.

«Ця стаття є кульмінацією 30-річного дослідження полярного сяйва на Урані, яке нарешті виявило інфрачервоне полярне сяйво та розпочало нову еру досліджень полярного сяйва на планеті», — пояснила Емма Томас, провідний автор дослідження та астроном з Університету Лестер. Це відкриття знаменує собою важливу віху в нашому розумінні крижаних гігантів і планетарних магнітних полів не тільки в нашій Сонячній системі, але й на екзопланетах.

Уран, крижаний гігант, який приблизно в чотири рази більший за Землю, має величезну наукову цінність. Вчені ідентифікували близько 30 супутників, що обертаються навколо планети, і деякі потенційно містять шари океану, придатні для астробіологічних досліджень. Минулого року астрономічний звіт підкреслив необхідність місії зонда на Уран як головний пріоритет на наступне десятиліття.

Цей рік був досить насиченим подіями для Урана, спостерігалося кілька видатних подій. У квітні космічний телескоп Webb зробив приголомшливі зображення пилових кілець планети, які пропонують більш чітке та детальне зображення порівняно зі старими зображеннями космічного телескопа. Крім того, зображення Хаббла, опубліковані в березні, показали зміщення осі обертання Урана, що спричинило нахил його північного полюса до Сонця.

Полярні сяйва на Урані викликані взаємодією між зарядженими частинками та атмосферою планети через магнітні поля. Ці взаємодії випромінюють світлове світіння на довжині хвилі видимого світла, а також інфрачервоне та ультрафіолетове світло у випадку Урана. Дослідники вважають, що вивчення полярного сяйва Урана може покращити наше розуміння атмосфери планети та її динамічного магнітного поля.

Дослідження полярного сяйва Урана також може дати розуміння потенційних наслідків для магнітного поля Землі під час майбутньої зміни полюсів. Унікальне зміщення між осями обертання Урана та магнітною віссю призводить до того, що це явище відбувається щодня. Подальші дослідження полярного сяйва Урана можуть виявити цінні дані, пов’язані з системами, що залежать від магнітного поля Землі, такими як супутники, мережі зв’язку та навігація.

Хоча місія зонда до Урана була рекомендована в десятирічному огляді астрономічних цілей на 2022 рік, її запуск очікується не раніше 2031 або 2032 років. Ця затримка зроблена для того, щоб скористатися гравітаційною допомогою Юпітера під час подорожі космічного корабля до далекої крижаної планети. Така місія дозволить скласти детальну карту гравітаційних і магнітних полів Урана, що дасть змогу краще зрозуміти нещодавно спостережене полярне сяйво.

Це нове полярне сяйво на Урані відкриває вікно в таємниці крижаного гіганта, надаючи астрономам унікальну можливість розгадати таємниці цього далекого світу.

Питання та відповіді:

З: Що таке полярне сяйво?

Відповідь: Полярне сяйво – це природне освітлення в полярних областях Землі, спричинене взаємодією заряджених частинок з атмосферою.

З: Як утворюються полярні сяйва на Урані?

A: Полярні сяйва на Урані утворюються через взаємодію заряджених частинок з атмосферою планети через магнітні поля.

З: Яке значення вивчення полярного сяйва Урана?

Відповідь: Вивчення полярного сяйва Урана може покращити наше розуміння атмосфери планети, магнітного поля та сприяти нашим знанням про подібні явища на Землі, екзопланетах і нашій власній Сонячній системі.

З: Яку мету досягає можливий зонд Урана?

Відповідь: Пропонований зонд Урана має на меті скласти карту гравітаційних і магнітних полів планети, розкриваючи далі таємниці цього крижаного гіганта.

З: Коли очікується запуск зонда Уран?

В: Очікуваний запуск зонда Уран відбудеться між 2031 і 2032 роками, щоб скористатися гравітаційною допомогою Юпітера під час його подорожі.