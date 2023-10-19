Зростаюча шкода низькоорбітальних супутників для наукових досліджень

Угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO), такі як Starlink Ілона Маска та нещодавно приєдналися до гонки Amazon, завдають значної шкоди науковим дослідженням. Ці супутники, які колись хвалили за їхній потенціал забезпечити глобальне широкосмугове покриття, тепер призводять до світлового забруднення, яке значною мірою заважає дослідженню нічного неба. Незважаючи на спроби зменшити яскравість цих супутників, вчені виявили, що вони все одно перевищують рекомендовані межі яскравості більш ніж удвічі.

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, як прототип рою BlueBird від AST SpaceMobile став одним із найяскравіших об’єктів на небі. Інше дослідження також продемонструвало, що навіть затемнені супутники все ще значно яскравіші, ніж те, що астрономи вважають прийнятним для мінімізації перешкод для космічної науки.

Астрономи, які взяли участь у конференції, організованій Центром Міжнародного астрономічного союзу із захисту темного й тихого неба від перешкод супутникового сузір’я, висловили стурбованість щодо погіршення впливу цих супутників на дослідження нічного неба. Незважаючи на спроби затемнити їхні супутники, яскравість залишається постійною проблемою. Існуючі системи відстеження супутників LEO є дорогими та не мають можливості масштабування.

Регулятори повільно вирішували ці проблеми, в основному покладаючись на добровільні вказівки, які не передбачили значущих обмежень. Крім того, виникають питання щодо того, чи виправдана шкода науковим дослідженням перевагами покращеного широкосмугового доступу у віддалених районах. Супутникові системи LEO, хоч і забезпечують підключення в ізольованих регіонах, мають значні обмеження по пропускній здатності, на відміну від оптоволоконних або бездротових мереж 5G.

Starlink, наприклад, зараз обслуговує 1.5 мільйона користувачів у всьому світі, тоді як мільйони в Сполучених Штатах все ще не мають доступу до доступного широкосмугового зв’язку. Висока вартість супутникового Інтернету обмежує його здатність вирішувати ширші проблеми підключення. Крім того, існують плани запустити в космос ще десятки тисяч супутників, що ще більше посилить світлове забруднення та його наслідки для наукових досліджень.

джерела:

– журнал природи

– Міжнародний астрономічний союз