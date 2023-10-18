Астрономи кажуть, що космічні телескопи нового покоління можуть отримати користь від гігантських ракет, таких як Starship від SpaceX

Група провідних американських астрономів висунула консенсус щодо того, що майбутні космічні обсерваторії, розроблені NASA, повинні використовувати можливості нових гігантських ракет, таких як Starship від SpaceX. Ці ракети пропонують підвищену підйомну здатність і потенційно можуть усунути обмеження щодо маси та об’єму, які наразі збільшують складність і вартість космічних місій. Наявність більшої маси та об’єму за нижчої вартості розширить можливості проектування цих телескопів.

Вплив великих ракет-носіїв на майбутні астрономічні місії обговорювали Чарльз Лоуренс з Лабораторії реактивного руху NASA, Мартін Елвіс з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики та Сара Сігер з MIT. На початку цього року вони написали статтю, в якій наголошували на перевагах використання таких ракет, як Starship або New Glenn від Blue Origin, у майбутніх проектах космічних телескопів.

Нинішнє покоління телескопів, у тому числі майбутній космічний телескоп Джеймса Вебба, має обмежені можливості корисного навантаження. Однак здатність Starship перевозити понад 100 метричних тонн за значно нижчою ціною за кілограм стане революцією в космічній галузі. Його об’єм корисного навантаження майже вдвічі перевищує ширину існуючих ракет, що робить його привабливим варіантом для запуску наступного покоління великих космічних телескопів.

В опитуванні Astro2020, огляді пріоритетів астрономії та астрофізики, який проводиться раз на десятиліття, NASA було рекомендовано зосередитися на розробці технологій і дизайну нових «великих обсерваторій», які прийдуть на зміну Хабблу, Чандрі, Джеймсу Веббу та Римському космосу. Телескоп. Першою серед запропонованих обсерваторій є Habitable Worlds Observatory, яка може бути порівнянна за розміром з космічним телескопом Джеймса Вебба та матиме можливість безпосередньо спостерігати за екзопланетами, схожими на Землю.

Однак ці амбітні місії супроводжуються значними труднощами, зокрема технологічними досягненнями в оптиці, детекторах і матеріалах. Поява нових ракет, таких як Starship або New Glenn, потенційно може спростити конструкції цих обсерваторій, зменшити витрати та скоротити терміни розробки.

Можливість використання цих гігантських ракет для запуску майбутніх космічних телескопів змусила астрономів переглянути свої припущення щодо доступних пускових установок і дослідити простір, що відкрився. Використовуючи можливості таких ракет, як Starship, астрономи сподіваються досягти значної економії коштів і прискорити розгортання цих обсерваторій нового покоління.

джерела:

– стаття Physics Today, написана Чарльзом Лоуренсом, Мартіном Елвісом і Сарою Сігер

– Опитування Astro2020 Національних академій