Астрономи знайшли найближчу наднову: SN 2021agco в UGC 3855

Команда астрономів на чолі з Шенью Яном з Університету Цінхуа в Пекіні, Китай, виявила нову ультрасмугасту наднову SN 2021agco. Наднову було виявлено за допомогою півметрового телескопа (HMT) в обсерваторії Сінмін у Китаї. SN 2021agco було знайдено в галактиці UGC 3855, яка знаходиться приблизно в 130 мільйонах світлових років від нас.

Ультрасмугасті наднові, як-от SN 2021agco, є рідкісним типом наднових, у яких оболонка прародителя зірки була сильно здерта перед вибухом. Це призводить до спектральних особливостей, подібних до інших наднових зі зрізаною оболонкою (SNe Ib/Ic), але відносно слабких. Відкриття SN 2021agco дає цінне уявлення про різку втрату маси та звільнення зовнішніх шарів, що відбувається в цих типах наднових.

Дослідники підрахували, що SN 2021agco мав масу викиду приблизно 0.26 маси Сонця та кінетичну енергію приблизно 95.7 квіндецильйонів ерг. Вважалося, що зірка-попередниця мала оболонку з радіусом 78.4 радіуса Сонця, масою 0.1 маси Сонця та енергією інжекції 89.3 квіндецильйонів ерг.

Головна галактика, UGC 3855, є проміжною спіральною галактикою, вік якої становить приблизно 10.6 мільярда років. Його маса становить приблизно 2.6 мільярда мас Сонця, а швидкість утворення зірок — 0.2 маси Сонця на рік.

Це відкриття підкреслює важливість вивчення наднових, щоб краще зрозуміти еволюцію зірок і галактик. SN 2021agco являє собою найближчий відомий приклад ультрасмугастої наднової до Землі, надаючи астрономам унікальну можливість вивчити властивості та поведінку цих рідкісних космічних подій.

джерела:

«Відкриття найближчої ультрасмугастої наднової: SN 2021agco в UGC 3855» – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Зображення: ранні зображення поля SN 2021agco, які спостерігали ATLAS і півметровий телескоп (HMT), із залишковими зображеннями з відніманням шаблону головної галактики. Авторство зображення: arXiv (2023)

Визначення:

Наднова: Потужний і яскравий зоряний вибух.

Потужний і яскравий зоряний вибух. Наднові типу I та II типу: Класифікація наднових на основі їхніх атомних спектрів. Наднові типу I не мають водню в своїх спектрах, тоді як наднові типу II мають спектральні лінії водню.

Класифікація наднових на основі їхніх атомних спектрів. Наднові типу I не мають водню в своїх спектрах, тоді як наднові типу II мають спектральні лінії водню. Наднова типу Ib: Підклас колапсуючих супернових зі зрізаною оболонкою, де масивна зірка з видаленою зовнішньою оболонкою з водню колапсує під дією власної гравітації.

Підклас колапсуючих супернових зі зрізаною оболонкою, де масивна зірка з видаленою зовнішньою оболонкою з водню колапсує під дією власної гравітації. Ультрасмугаста наднова: Рідкісний тип наднової, у якій оболонка попередника була надзвичайно оголена перед вибухом, що призвело до спектральних особливостей, подібних до SNe Ib/Ic, але відносно слабких.

Рідкісний тип наднової, у якій оболонка попередника була надзвичайно оголена перед вибухом, що призвело до спектральних особливостей, подібних до SNe Ib/Ic, але відносно слабких. Маса викиду: Маса матеріалу, викинутого під час вибуху наднової.

Маса матеріалу, викинутого під час вибуху наднової. Кінетична енергія: Енергія, пов'язана з рухом об'єкта.

Енергія, пов'язана з рухом об'єкта. Прародитель: Зірка, яка зазнає вибуху наднової.

Зірка, яка зазнає вибуху наднової. Радіуси Сонця: Одиниця вимірювання, що дорівнює радіусу Сонця.

Одиниця вимірювання, що дорівнює радіусу Сонця. Швидкість зореутворення: Швидкість, з якою утворюються нові зірки в галактиці.