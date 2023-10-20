Атлас галактики Сієни: повна карта космосу

Атлас галактик Сієни (SGA) — це повна карта космосу, яка включає відстань, розташування та хімічний профіль 380,000 2014 галактик на половині нічного неба. SGA, розроблена командою астрономів за участю Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, поєднує дані трьох широкомасштабних досліджень, проведених між 2017 і XNUMX роками. Карта надає точну інформацію про розташування, форми та розміри сотень тисячі великих галактик.

До створення SGA попередні компіляції галактик містили неточні записи, такі як неправильні положення та розміри галактик, а також записи, які були не галактиками, а зірками або артефактами. SGA усуває ці помилки для великої частини неба та покращує вимірювання яскравості для галактик, чого раніше не було надійно доступним для вибірки такого розміру.

SGA є цінним ресурсом для астрономів, які вивчають формування галактик і структуру Всесвіту. Це допомагає створити повну картину космосу та підтримує подальші дослідження. Огляди всього неба, такі як SGA, дозволяють вченим визначати широкі закономірності в популяції об’єктів, вводити нові відкриття в контекст і визначати кандидатів для цілеспрямованих спостережень.

Дані для SGA надходять з різних телескопів, у тому числі камери темної енергії, камери Mosaic3 і огляду неба Пекін-Аризона. Ці дослідження отримали зображення в оптичному та інфрачервоному випромінюваннях, що охоплюють площу 20,000 XNUMX квадратних градусів, що становить майже половину нічного неба. SGA також є першим дослідженням, яке надає дані про світлові профілі галактик.

SGA, названий на честь Сієнського коледжу в Нью-Йорку, доступний у вільному доступі як для професійних астрономів, так і для громадськості. Окрім наукової користі, атлас містить численні зображення прекрасних галактик, що робить його цінним ресурсом для всіх, хто зацікавлений у дослідженні нашого куточка Всесвіту.

джерела:

– NOIRLab

– космічний корабель ESA Gaia

– Дослідження спектроскопії темної енергії (DESI).

– Камера темної енергії (DECam)

– Камера Mosaic3

– Огляд неба Пекін-Аризона (BASS)

– Супутник NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).