Астрономи знайшли потенційно найближчі до Землі чорні діри в скупченні Гіади

Астрономи припустили, що найближчі до Землі чорні діри можуть ховатися в скупченні Гіади, яке розташоване приблизно на відстані 150 світлових років від Сонця. Це відкриття свідчить про те, що ці чорні діри, можливо, були вигнані зі скупчення мільйони років тому і зараз блукають галактикою поодинці. Порівняно з раніше відомою найближчою чорною дірою, ці нові кандидати будуть приблизно в десять разів ближче до Землі.

Скупчення Гіади - це розсіяне скупчення, що складається з сотень зірок у сузір'ї Тельця. Розсіяні скупчення — це групи зірок, які, як вважається, утворилися одночасно з однієї хмари газу та пилу. У результаті зірки в цих скупченнях мають спільні характеристики щодо хімічного складу та віку.

Щоб дослідити потенційну присутність чорних дір у скупченні Гіади, команда дослідників під керівництвом Стефано Торніаменті з Університету Падуї провела моделювання руху та еволюції зірок у скупченні. Це моделювання включало чорні діри, і результати порівнювалися зі спостереженнями, зробленими космічним телескопом Gaia щодо швидкостей і положень зірок у скупченні.

Дослідники прийшли до висновку, що імітаційні моделі, які найкраще відповідають спостереженням, включають дві або три чорні діри в кластері. Крім того, симуляції, які пояснювали викид чорних дір з Гіад не більше 150 мільйонів років тому, також узгоджувалися з даними Gaia. Це свідчить про те, що якби чорні діри були насильницько вигнані зі скупчення, їх попереднє існування все ще було б очевидним у зоряному населенні.

Навіть якщо чорні діри вже покинули Гіади, моделювання показує, що вони залишаться найближчими до Землі чорними дірами. Попередні рекорди щодо найближчих до Землі чорних дір, Gaia BH1 і Gaia BH2, були виявлені цього року і розташовані на відстані 1,560 і 3,800 світлових років відповідно. Для порівняння, потенційні чорні діри в скупченні Гіади були б набагато ближче.

Дослідження підкреслює вплив космічного телескопа Gaia, який дозволив астрономам вперше вивчити окремі положення та рухи зірок у скупченнях, таких як Гіади. Завдяки точному вимірюванню положення та руху мільярдів зірок Gaia дозволяє виявляти вплив гравітації від прихованих об’єктів, таких як чорні діри.

Результати цього дослідження проливають світло на наявність і розподіл чорних дір у галактиці та сприяють кращому розумінню еволюції зоряних скупчень. Дослідження було опубліковано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

джерела:

– «Астрономи знаходять потенційно найближчі до Землі чорні діри». Space.com.

– «Найближчі до Землі чорні діри можуть ховатися в скупченні Гіади». Новий атлас