Нове уявлення про швидкі радіосплески та землетруси

Нещодавнє дослідження, проведене Токійським університетом, дозволило нове розуміння таємничого явища, відомого як швидкі радіосплески (FRB), шляхом проведення паралелей із землетрусами. FRB – це інтенсивні спалахи радіоенергії, які можуть тривати лише мілісекунди та походити з глибокого космосу. Точна причина та походження FRB залишаються невловимими, але це дослідження показує, що причиною можуть бути «зоряні зірки» на нейтронних зірках.

Нейтронні зірки — це неймовірно щільні зірки, які утворюються, коли надгіганти колапсують, залишаючи за собою невелике щільне ядро. Магнетари, тип нейтронної зірки з сильними магнітними полями, спостерігали, що випромінюють FRB. Концепція зорепадів на магнітних поверхнях, подібна до землетрусів на Землі, пропонує правдоподібне пояснення виникнення FRB.

Дослідницька група порівняла дані FRB, землетрусів і сонячних спалахів. Вони виявили явну подібність між FRB і землетрусами, зокрема з точки зору виникнення афтершоків і зменшення частоти афтершоків з часом. З іншого боку, були помітні відмінності між FRB і сонячними спалахами. Цей аналіз суперечив попереднім дослідженням і пролив нове світло на природу FRB.

Це відкриття може змінити наше розуміння землетрусів, матерії високої щільності та ядерної фізики. Вивчаючи FRB та їх зв’язок із зорепадами, вчені можуть отримати цінну інформацію про поведінку щільної матерії та динаміку ядерної фізики.

У дослідженні Токійського університету використовувалися дані сферичного телескопа з п’ятистою апертурою (FAST) у Китаї та телескопа Аресібо в Пуерто-Ріко, який зараз виведено з експлуатації. Ці великі однотарілкові телескопи надали важливу інформацію для дослідження.

Рухаючись вперед, подальші дослідження зв’язку між FRB і зорепадами можуть відкрити нові відкриття про таємниці нашого Всесвіту. Розгадавши секрети швидких радіовипромінювань, вчені можуть остаточно поглибити наше розуміння космосу та його внутрішньої роботи.

джерела:

– Токійський університет

– Бюро регіонального розвитку Канто

– Міжнародна місія з вивчення Сонця (Хіноде)