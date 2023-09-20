Спектральна еволюція XTE J1810–189 досліджена астрономами

Європейські астрономи використали Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) на борту Міжнародної космічної станції (МКС) для проведення спектрального аналізу XTE J1810–189, подвійної рентгенівської системи малої маси. Їхні висновки, опубліковані на сервері препринтів arXiv, дають цінну інформацію про спектральну еволюцію цієї системи.

Рентгенівські подвійні системи (XRB) складаються зі звичайної зірки або білого карлика, які передають масу на компактну нейтронну зірку або чорну діру. Рентгенівські подвійні системи малої маси (LMXB) і рентгенівські подвійні системи великої маси (HMXB) розрізняються на основі маси зірки-компаньйона.

XTE J1810–189 — це нейтронна зірка LMXB з орієнтовною відстанню від 11,400 до 28,400 світлових років. Він демонструє перехідну поведінку, чергуючи фази спокою та періоди підвищеного рентгенівського випромінювання через акрецію на нейтронну зірку.

Під час рентгенівського спалаху у вересні 2020 року астрономи на чолі з Аріанною Манкою з Університету Кальярі в Італії спостерігали XTE J1810–189, щоб дослідити його спектральну еволюцію. Дослідники проаналізували дані 33 спостережень NICER, 23 з них надали достатню статистику для спектрального аналізу.

Дослідження показало, що більшість спостережень може бути добре підігнано завдяки термічно комптонизованому компоненту, який дещо змінювався з часом. Фотонний індекс цього компонента досяг свого найвищого значення ближче до кінця спалаху. Визначено, що температура комптонізованого чорного тіла становить близько 0.6 кеВ.

Необхідно провести подальше дослідження, щоб визначити, чи походять зародкові фотони для компонента комптонізації з акреційного диска чи нейтронної зірки. Дослідники дійшли висновку, що XTE J1810–189 не досяг повного високого/м’якого стану під час спалаху та мав максимальну виміряну яскравість приблизно в один ундецильйон ерг/с.

Спостереження NICER також виявили наявність термоядерних спалахів під час фази спалаху, що вказує на наявність у системі багатої воднем зірки головної послідовності.

Таким чином, дослідження дає цінну інформацію про спектральну еволюцію XTE J1810–189 за допомогою даних NICER. Потрібні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти походження компонента комптонізації та природу системи.

джерело:

– Манка, А. та ін. (2023). Спектральний аналіз LMXB XTE J1810-189 з даними NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831