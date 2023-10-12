Нове уявлення про формування Сонячної системи: аналіз зразків астероїдів і спостереження за протопланетними дисками

Космічний корабель NASA OSIRIS-REx нещодавно доставив зразок пилу та гальки, зібраних з поверхні навколоземного астероїда Бенну. Цей зразок буде проаналізовано, щоб краще зрозуміти, як утворилася наша Сонячна система та використані матеріали. Цей аналіз проводитиметься в тій самій установі, що досліджувала каміння та пил від висадки Аполлона на Місяць, сприяючи нашим знанням про формування та еволюцію Сонячної системи.

Для астрономів, які вивчають формування планет навколо зірок у далеких сонячних системах, можливість збирати та аналізувати зразки зблизька зараз неможлива. Натомість вони покладаються на дистанційні спостереження за допомогою телескопів. Хоча ці спостереження дають цінну інформацію, вони обмежені у своїй здатності безпосередньо вимірювати цікаві властивості.

Протопланетні диски, які є дисками газу та пилу, які обертаються навколо молодих зірок, пропонують цінну інформацію про ранні етапи формування планет. На жаль, ці диски розташовані за багато світлових років від нашої Сонячної системи, що унеможливлює відправку космічних кораблів для безпосереднього вимірювання їх складу. Астрономи можуть лише дистанційно спостерігати та вивчати ці віддалені регіони за допомогою телескопів.

Щоб визначити властивості протопланетних дисків, астрономи обчислюють відстані опосередковано, використовуючи вимірювання паралакса. Паралакс — це видима зміна положення зірки, викликана орбітою Землі навколо Сонця. Коли відстань відома, астрономи можуть визначити світність протопланетного диска та його зірки. Яскравість, виміряна у ватах, впливає на склад і розмір частинок пилу, які утворюють астероїди та планетні ядра.

Спостерігаючи за далекими системами, астрономи також покладаються на видимий колір зірок, газ і пил у протопланетних дисках для визначення температури та світності. Аналізуючи яскравість на різних довжинах хвиль, астрономи можуть вимірювати колір небесних об’єктів. Тепліші об’єкти випромінюють більше синього світла, що призводить до синішого кольору та меншого відповідного числа.

Хоча астрономи не можуть напряму збирати зразки з віддалених сонячних систем, як це зробив OSIRIS-REx із Бенну, вони продовжують отримувати цінну інформацію за допомогою дистанційних спостережень і аналізів. Ці відкриття сприяють нашому розумінню формування та еволюції нашої власної Сонячної системи, а також інших у всьому Всесвіті.

джерела:

– Місія NASA OSIRIS-REx

– Висадка Аполлона на Місяць

– Дослідження протопланетних дисків

– Вимірювання паралакса в астрономії

– Спостереження космічних телескопів Хаббл і Джеймс Вебб