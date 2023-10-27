Астрономи виявляють нові докази того, що зірки покидають місця свого народження

Астрономів давно захоплює процес, коли зірки покидають місця свого народження та розповсюджуються галактикою, оскільки це відіграє вирішальну роль у галактичній еволюції. У той час як теоретичні дослідження запропонували два можливі пояснення цього явища, дані спостережень за вилітаючими зірками залишаються обмеженими та неповними. Проте нещодавнє революційне дослідження, проведене спільною командою дослідників із Національної астрономічної обсерваторії (NAOC) Китайської академії наук (CAS), Шанхайської обсерваторії CAS та Університету Гуанчжоу, пролило нове світло на початковий стан втечі. зірки.

Використовуючи молекулярні спектральні лінії високої роздільної здатності, дослідники використали велику міліметрову/субміліметрову антенну решітку Атакама (ALMA) для спостереження за численними молодими областями зореутворення. Їхні спостереження привели до відкриття протозоряного ядра в області зореутворення G352.63-1.07, яке продемонструвало чіткий зсув швидкості. Молекулярні лінії, які спостерігалися в ядрі, надали переконливі докази того, що швидкість протозірки відрізняється від швидкості її батьківської хмари, що вказує на те, що вона покидає місце свого народження.

Аналізуючи спектральну швидкість молекулярних ліній, дослідники визначили, що протозірка мала значний синій зсув відносно своєї батьківської молекулярної хмари. Спостереження також показали, що ядро ​​колись було внутрішньою частиною хмари, що ще більше підтверджує ідею втечі зірки. Грунтуючись на швидкості відходу і просторовому зміщенні ядра, дослідники підрахували, що втеча відбулася менше 4,000 років тому, що робить його однією з наймолодших і найенергетичніших подій в областях зореутворення Чумацького Шляху.

Це відкриття ставить під сумнів попередні припущення про механізми, які змушують зірки втекти з місць свого народження. Хоча швидкість відходу центральної зірки нижча, ніж у високошвидкісних зірок-викидів, створених у зоряних скупченнях, вона порівнянна із середньою швидкістю розсіювання молодих зірок. Ці знахідки свідчать про те, що колапс молекулярних хмар відіграє значну роль у спонуканні зірок до втечі.

У майбутньому команда планує глибше заглибитися у свої дослідження, зосередившись на взаємодії кількох зірок і вибуховому розширенні газу в області зореутворення G352.63-1.07. Досліджуючи цю динаміку, астрономи сподіваються отримати більш повне розуміння сил, які діють під час втечі молодих зірок.

FAQ

1. Що змушує зірки тікати з місць свого народження?

Зірки можуть покинути місця свого народження через взаємодію в молодих множинних зоряних системах або в результаті кінетичної енергії, отриманої під час колапсу або взаємодії молекулярних хмар або згустків.

2. Як спостерігали втечу протозірки?

Об’єднана команда дослідників використовувала молекулярні спектральні лінії високої роздільної здатності та велику міліметрову/субміліметрову антенну решітку Atacama (ALMA) для спостереження за областю зореутворення G352.63-1.07. Протозоряне ядро ​​в цьому регіоні продемонструвало помітний зсув швидкості, що вказує на те, що воно залишає місце народження.

3. Що показують спостереження про втечу протозірки?

Спостереження показали, що протозірка мала значний синій зсув відносно своєї батьківської молекулярної хмари. Ядро протозірки виявилося внутрішньою частиною хмари, що свідчить про те, що вона вилетіла недавно, менше 4,000 років тому.

4. Що говорять ці відкриття про механізми, що спонукають до втечі зірки?

Хоча швидкість відходу спостережуваної протозірки нижча, ніж у високошвидкісних зірок-викидів, створених у зоряних скупченнях, вона порівнянна із середньою швидкістю розсіювання молодих зірок. Це вказує на те, що колапс хмари, ймовірно, є основним механізмом, який спонукає зірки втекти.