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Астрономи виявили найдальший і найенергетичніший швидкий радіосплеск (FRB).

ByВікі Ставропулу

Жовтень 19, 2023
Астрономи виявили найдальший і найенергетичніший швидкий радіосплеск (FRB).

Нещодавно астрономи зробили захоплююче відкриття, виявивши найдальший і найенергетичніший швидкий радіоспалах (FRB), який коли-небудь спостерігався. Цей дистанційний вибух космічних радіохвиль тривав менше мілісекунди, а його джерело було розташоване в галактиці настільки далеко, що світло знадобилося вісім мільярдів років, щоб досягти нас. Виявлення цього FRB під назвою FRB 20220610A стало можливим завдяки Дуже Великому Телескопу (VLT) Європейської Південної Обсерваторії (ESO).

Цей FRB був не тільки найдальшим із усіх спостережуваних, але й випромінював надзвичайну кількість енергії. Насправді він випустив еквівалент загального випромінювання Сонця протягом 30 років, але лише за частку секунди. Відкриття цього потужного FRB має значні наслідки для нашого розуміння Всесвіту.

Одним із головних висновків цього спостереження є те, що FRB можна використовувати для вимірювання відсутньої матерії між галактиками. Сучасні методи оцінки маси Всесвіту дають суперечливі відповіді та кидають виклик стандартній моделі космології. Проте, вивчаючи FRB, астрономи можуть отримати цінну інформацію про розподіл матерії в космосі.

Раян Шеннон, професор Технологічного університету Свінберна та один із керівників дослідження, пояснює, що відсутня матерія у Всесвіті може ховатися в просторі між галактиками. Ця речовина може бути настільки гарячою та дифузною, що її важко виявити за допомогою звичайних методів. Проте швидкі радіосплески мають здатність проникати навіть у самі порожні області космосу та «бачити» іонізований матеріал. Це дозволяє дослідникам вимірювати кількість матерії між галактиками, надаючи унікальний спосіб зважити Всесвіт.

Відкриття цього далекого та енергійного FRB є важливою віхою в нашому дослідженні космосу. Вивчаючи ці таємничі космічні сигнали, астрономи продовжують відкривати нові ідеї щодо складу та еволюції Всесвіту. Результати цього дослідження були опубліковані в науковому журналі.

джерела:
– Ніна Мессі, науковий кореспондент PA
– Науковий журнал

By Вікі Ставропулу

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