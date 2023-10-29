Нещодавно виявлений далекий швидкий радіосплеск дає підказки про відсутню речовину у Всесвіті

Нещодавнє революційне відкриття, зроблене командою міжнародних астрономів, оприлюднило найдальший швидкий радіоспалах (FRB), який коли-небудь був виявлений. Цю надзвичайну космічну подію, яка тривала менше мілісекунди, було ідентифіковано за допомогою Дуже Великого Телескопа (VLT) Європейської Південної Обсерваторії (ESO). Небесний вибух виник із настільки неймовірно далекої галактики, що її світлу знадобилося неймовірні вісім мільярдів років, щоб досягти наших спостережень. Примітно, що дослідники точно визначили галактику-джерело, виявивши її старший вік і більшу відстань порівняно з будь-яким відомим джерелом FRB.

Пориньте в розуміння FRB

Швидкі радіосплески — це інтенсивні сплески радіохвиль із космосу, які тривають лише частки секунди. Хоча їх походження залишається в основному загадковим, цей конкретний FRB має значення через його чисте вивільнення енергії. Сплеск випромінював енергію, еквівалентну загальному випромінюванню Сонця за приголомшливий 30-річний період, але лише за частку секунди. Такі приголомшливі рівні енергії спонукали астрономів досліджувати потенціал FRB у розгадуванні космічної головоломки зниклої матерії.

Розкриття зниклої матерії

Оцінка маси Всесвіту є серйозною проблемою для дослідників, що часто призводить до суперечливих відповідей. Однак виявлення цього далекого FRB пропонує захоплюючу можливість вивчити невловиму відсутню матерію між галактиками. Сучасне розуміння складу Всесвіту значною мірою покладається на вимірювання нормальної матерії, яка є атомами, що будують наш звичний світ. Дивно, але більше половини очікуваної нормальної речовини виявляється відсутнім, якщо ми придивимося ближче.

Вивчення іонізованого матеріалу

За словами Раяна Шеннона, професора Технологічного університету Свінберна та одного з керівників дослідження, швидкі радіосплески діють як детектори іонізованого матеріалу. Цей іонізований матеріал, який вважається відсутньою речовиною, що знаходиться між галактиками, виявити звичайними методами важко через його надзвичайну гарячість і дифузність. Проте швидкі радіосплески мають дивовижну здатність «бачити» всі електрони навіть у майже порожньому просторі, що дозволяє дослідникам оцінити кількість цього прихованого матеріалу.

Розкриття таємниці FRB 20220610A

Нещодавно виявлений сплеск під назвою FRB 20220610A вперше привернув увагу в червні минулого року, коли його виявив радіотелескоп ASKAP в Австралії. Набір тарілок у телескопі ASKAP дозволив точно визначити походження спалаху. Згодом телескопи VLT ESO в Чилі відточили галактику-джерело, виявивши її дивовижний вік і відстань. Вважається, що галактика розташована в невеликій групі галактик, що зливаються, і ця знахідка додає ще більше інтриги в розгадку космічної головоломки.

Пориньте глибше в невідоме

Як заявив співавтор дослідження Стюарт Райдер з Університету Маккуорі, це новаторське відкриття та подальші дослідження проливають світло на таємниці швидких радіосплесків. Використовуючи можливості передових телескопів, таких як VLT, астрономи продовжують розширювати межі нашого розуміння Всесвіту. Чудові знахідки були опубліковані в престижному науковому журналі, що ще більше підштовхнуло постійні пошуки, щоб осягнути найглибші куточки космічного простору.

Поширені запитання про швидкі радіосигнали (FRB)

Що таке швидкі радіосигнали?

Швидкі радіосплески (FRB) — це неймовірно інтенсивні сплески радіохвиль, що походять від небесних джерел. Вони тривають лише частку секунди і часто виявляються як тимчасові події під час радіоспостережень.

Що ми знаємо про походження швидких радіосплесків?

Точне походження FRB залишається невідомим. Були запропоновані різні теорії, включаючи нейтронні зірки, чорні діри та навіть позаземні цивілізації. Однак переконливих доказів на сьогодні не знайдено.

Чому FRB важливі?

FRB пропонують астрономам унікальну можливість вивчати та розуміти космос. Величезне вивільнення енергії та далеке походження дають цінну інформацію про природу Всесвіту, його відсутню речовину та екстремальні астрофізичні події, що відбуваються в космосі.

Як виявляються FRB?

FRB зазвичай виявляють за допомогою радіотелескопів, які можуть вловлювати та аналізувати радіосигнали. Ці телескопи оснащені вдосконаленими інструментами, здатними помічати інтенсивні спалахи радіохвиль.

Що FRB можуть розповісти нам про Всесвіт?

Вивчення FRB може потенційно допомогти розгадати ключові таємниці Всесвіту, такі як відсутня речовина між галактиками. Розуміючи склад і розподіл речовини, астрономи можуть уточнити своє розуміння космології та фундаментальних сил, що формують наш Всесвіт.

(Джерело: Науковий журнал)