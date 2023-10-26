Вчені сфотографували безпрецедентний вид плазмового струменя Blazar

Використовуючи мережу радіотелескопів на Землі та в космосі, астрономи зробили найдетальніший знімок струменя плазми з надмасивної чорної діри. Струмінь, який випускає блазар, відомий як 3C 279, рухається зі швидкістю майже світла та демонструє складні звивисті візерунки поблизу свого джерела. Ці моделі кидають виклик стандартній теорії, яка використовувалася протягом 40 років, щоб пояснити, як ці струмені формуються та розвиваються з часом.

Команда дослідників, включаючи вчених з Інституту радіоастрономії Макса Планка (MPIfR) у Бонні, Німеччина, зіграла значну роль у спостереженнях. Вони об’єднали дані з усіх телескопів-учасників, щоб створити віртуальний телескоп з ефективним діаметром близько 100,000 XNUMX кілометрів.

Блазари — це підклас активних галактичних ядер, які складаються з галактик із центральною надмасивною чорною дірою, яка накопичує речовину з навколишнього диска. Ці об’єкти випромінюють потужне електромагнітне випромінювання і є одними з найяскравіших джерел у космосі. Близько 10% активних галактичних ядер, класифікованих як квазари, генерують релятивістські плазмові струмені.

Місія РадіоАстрон отримала зображення внутрішньої області джета блазара 3C 279 із безпрецедентною кутовою роздільною здатністю. Дослідницька група виявила дивовижно правильні спіральні нитки всередині джета, що свідчить про необхідність переглянути існуючі теоретичні моделі, які використовуються для пояснення утворення джетів в активних галактиках.

«Ми вперше бачили такі нитки так близько до джерела струменя, і вони розповідають нам більше про те, як чорна діра формує плазму», — каже Антоніо Фуентес, дослідник Інституту астрофізики Андалусії (IAA-CSIC). ) в Гранаді, Іспанія. «Внутрішній струмінь також спостерігався двома іншими телескопами, GMVA та EHT, на набагато коротших довжинах хвиль, але вони не змогли виявити ниткоподібні форми, оскільки вони були занадто слабкими та великими для цієї роздільної здатності».

Відкриття підкреслює важливість використання різних телескопів для захоплення різних характеристик небесних об’єктів. Вивчаючи ці складні нитки та розуміючи сили, які впливають на плазму, астрономи сподіваються отримати цінну інформацію про фізику чорних дір і формування струменів у Всесвіті.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

Що таке блазар?

Блазар — це тип активного галактичного ядра, яке випромінює потужне електромагнітне випромінювання. Він складається з центральної надмасивної чорної діри, яка накопичує речовину з навколишнього диска.

Що таке релятивістські плазмові струмені?

Релятивістські плазмові струмені — це високоенергетичні потоки заряджених частинок, які рухаються зі швидкостями, близькими до швидкості світла. Вони випромінюються певними типами активних галактичних ядер, такими як блазари та квазари.

Що таке місія RadioAstron?

Місія RadioAstron — це космічна місія, яка використовує орбітальний радіотелескоп для отримання зображень небесних об’єктів з високою роздільною здатністю. Це дозволило вченим отримати безпрецедентні види внутрішньої структури блазарів.

Як утворюються спіральні нитки в плазмовому струмені?

Вважається, що гвинтові нитки в плазмовому струмені блазара 3C 279 викликані нестабільністю, що розвивається в струминній плазмі. Ці нерівності виникають в результаті взаємодії потужних сил поблизу чорної діри та навколишнього середовища.

Які наслідки цього відкриття?

Відкриття цих спіральних ниток ставить під сумнів існуючі теоретичні моделі, які використовуються для пояснення формування та еволюції джетів в активних галактиках. Вивчаючи ці структури, астрономи сподіваються отримати глибше розуміння фізики чорних дір і механізмів утворення струменів.