Астронавти випробовують революційну місячну камеру перед польотом на Місяць у 2025 році

NASA готується до реалізації амбітного плану висадки астронавтів на Місяць у 2025 році, що стане першою присутністю людини на поверхні Місяця за понад п’ять десятиліть. У рамках підготовки астронавти зараз випробовують новаторську «місячну камеру», яка має зробити революцію в дослідженні Місяця.

Ручна універсальна місячна камера (HULC), розроблена Європейським космічним агентством (ESA) у співпраці з NASA, забезпечує якість зображення, яка набагато краща, ніж камери, які використовувалися під час місій Apollo. Виготовлений із найсучасніших об’єктивів і професійних готових бездзеркальних камер, HULC може знімати як зображення, так і відео з високою роздільною здатністю.

З огляду на екстремальні температури та небезпечний місячний пил, HULC був укладений у захисний тканинний корпус. Корпус містить спеціально розроблені кнопки, які дозволяють астронавтам керувати камерою в космічних рукавичках, забезпечуючи їх безпеку.

Французький астронавт Томас Песке, відомий своїми неймовірними фотографіями Землі, зробленими з Міжнародної космічної станції (МКС), є серед команди випробувачів. Разом із кандидатом у астронавти НАСА Джесікою Віттнер і Такуя Оніші з Японського космічного агентства Пескет ретельно пройшов камеру в місячних ландшафтах Лансароте, Іспанія. Тестування моделювало складні умови, з якими камера зіткнеться на Місяці, включаючи як денне світло, так і темні вулканічні печери.

Зручність камери є головним пріоритетом для команди NASA. Джеремі Майерс, керівник NASA для камери HULC, наголосив на важливості інтуїтивно зрозумілого та легкого у використанні дизайну, який не обтяжуватиме астронавтів. Камера є лише одним із багатьох інструментів, які астронавти використовуватимуть під час своїх місячних місій.

Під наглядом команди найкращих планетологів якість зображення камери ретельно оцінюється. Вчені гарантують, що камера створюватиме фотографії з відповідною роздільною здатністю, глибиною різкості та експозицією, надаючи цінні наукові висновки.

Поки камера проходить подальші випробування та отримує вдосконалення, команда з нетерпінням чекає її використання в місячній місії. До встановлення камери на космічну станцію будуть вивчені додаткові захисні кришки та конструкції.

FAQ

Яке призначення місячної камери?

Місячна камера призначена для зйомки зображень і відео високої роздільної здатності під час майбутніх місячних місій у 2025 році. Вона надасть астронавтам революційний інструмент для документування своїх пригод на поверхні Місяця.

Хто розробив місячну камеру?

Місячна камера, відома як Handheld Universal Lunar Camera (HULC), була розроблена в рамках співпраці між Європейським космічним агентством (ESA) і NASA.

З якими проблемами стикається місячна камера?

Місячна камера має витримувати екстремальні температури космосу та небезпечний місячний пил. Він розміщений у захисному тканинному корпусі та має спеціально розроблені кнопки, які дозволяють працювати в космічних рукавичках.

Хто випробувачі місячної камери?

До команди тестування входять французький астронавт Томас Песке, кандидат у астронавти NASA Джессіка Віттнер і Такуя Оніші з Японського космічного агентства. Вони відповідають за оцінку продуктивності камери в середовищах, схожих на Місяць.

На чому спрямована розробка камери?

Розробка камери зосереджена на зручності користувача та створенні високоякісних зображень. NASA прагне створити інтуїтивно зрозумілу камеру, якою легко керувати астронавти, співпрацюючи з планетологами, щоб зображення відповідали науковим стандартам.

джерела: ESA, NASA