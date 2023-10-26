Нову портативну місячну камеру протестовано для місій на Місяць

Абсолютно нова камера, розроблена Європейським космічним агентством (ESA) і NASA, пройшла успішні випробування в місячних середовищах на Землі. Портативну універсальну місячну камеру (HULC), виготовлену із стандартних камер, було випробувано на Лансароте, Іспанія, у рамках навчальної програми PANGEA.

Готуючись до майбутньої місії NASA Artemis 3, метою якої є висадка людей на Місяць у 2025 році, астронавти міжнародного екіпажу змоделювали місячні сценарії, щоб оцінити можливості камери. Ці сценарії включали світлий день і темні вулканічні печери, які пропонують екстремальні умови, подібні до тих, що є на Місяці.

Камери HULC були модифіковані, щоб витримувати суворі місячні умови, такі як екстремальні температурні коливання, відсутність атмосферного тиску, радіаційні ефекти та абразивний місячний пил. Камера була оснащена захисною ковдрою для захисту від пилу та тепла та мала ергономічні кнопки, призначені для допомоги астронавтам, які будуть носити рукавички та громіздкі скафандри.

Основною метою тестування був вибір найбільш підходящих лінз і відповідних налаштувань. Використовуючи камеру в польових умовах, команда могла переконатися, що фотографії мають правильну роздільну здатність, глибину різкості та експозицію для максимізації наукових результатів.

У порівнянні з камерами, які використовувалися під час місії «Аполлон-11», камера HULC стане першою ручною бездзеркальною камерою, яка використовується в космосі. На відміну від своїх попередників, камера Artemis запропонує чудову якість зображення в умовах слабкого освітлення та можливість записувати відео.

Очікується подальше випробування прототипу місячної камери з планами польоту версії на Міжнародну космічну станцію для додаткових експериментів на орбіті. Дизайн та інтерфейс камери продовжуватимуть розвиватися, щоб покращити її продуктивність для місії Artemis 3.

FAQ

Чому камеру випробовують у середовищі, схожому на Місяць на Землі?

Випробування камери в імітованих сценаріях Місяця дозволяє астронавтам оцінити її можливості та переконатися, що вона може витримувати екстремальні умови на Місяці.

Як камера буде використовуватися під час майбутніх місій на Місяць?

Камера відіграватиме вирішальну роль у документуванні наукових відкриттів під час майбутніх місячних місій. Це дозволить астронавтам знімати детальні зображення місячного ландшафту та записувати відео, щоб допомогти їм у дослідженні.

Які модифікації були зроблені в стандартних камерах для місячних умов?

Камери були модифіковані, щоб витримувати температурні коливання, відсутність атмосферного тиску, вплив радіації та абразивний місячний пил. Вони були оснащені захисною ковдрою для захисту від пилу та тепла та оснащені ергономічними кнопками для зручного використання в рукавичках і громіздких скафандрах.

Як камера HULC відрізняється від камер, які використовувалися під час місії «Аполлон-11»?

Камера HULC — перша ручна бездзеркальна камера, яка використовується в космосі. Він пропонує чудову якість зображення в умовах слабкого освітлення та можливість записувати відео, чого не вистачало камерам епохи Apollo.