Екіпаж Експедиції 70 готується до виходу у відкритий космос на Міжнародній космічній станції

Екіпаж Експедиції 70 на Міжнародній космічній станції (МКС) готується до серії виходів у відкритий космос, а також готується до майбутніх приватних місій. Астронавти Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі витратили свій час, організовуючи інструменти та перевіряючи апаратне забезпечення, готуючись до свого майбутнього виходу у відкритий космос 30 жовтня. Під час виходу у відкритий космос вони знімуть електронне обладнання та замінять обладнання сонячної батареї в орбітальній лабораторії.

Тим часом астронавт Сатоші Фурукава з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) вивчав маневри роботи роботизованої руки Canadarm2, яка буде використовуватися під час технічного виходу у відкритий космос. Він також упакував космічний вантажний корабель Cygnus сміттям і викинутим спорядженням і підготував вантаж для завантаження в майбутню вантажну місію SpaceX Dragon, запуск якої заплановано на 5 листопада.

Командир Європейського космічного агентства (ESA) Андреас Могенсен випробував спеціальну камеру, яка може знімати зображення зі швидкістю 100,000 XNUMX кадрів на секунду. Він використовував камеру, щоб сфотографувати грози та їхню електричну активність, зробивши внесок у знання про атмосферу та майбутні космічні програми.

Окрім підготовки до виходу у відкритий космос, космонавти Олег Кононенко та Микола Чуб цілий день готувалися до виходу у відкритий космос, запланованого на 25 жовтня. Вони відпрацьовували завдання виходу у відкритий космос, які виконуватимуть у шлюзі «Пойск» у скафандрах «Орлан».

Міжнародна космічна станція (МКС) — спільний проект п'яти космічних агентств: NASA (США), Роскосмос (Росія), JAXA (Японія), ESA (Європа) і CSA (Канада). Він служить дослідницькою лабораторією та космодромом для міжнародної співпраці в дослідженні космосу. NASA, засноване в 1958 році, проводить дослідження, розробляє технології та запускає місії для дослідження та вивчення Землі, Сонячної системи та Всесвіту. JAXA відповідає за дослідження, розробку технологій і запуски супутників, а ESA координує космічну діяльність Європи, проектуючи, будуючи та запускаючи космічні кораблі та супутники для наукових досліджень і спостереження Землі.

джерела:

– Міжнародна космічна станція (МКС): НАСА

– NASA: НАСА

– ДЖАКСА: ДЖАКСА

– SpaceX: SpaceX

– Європейське космічне агентство (ESA): ESA

– Роскосмос: Роскосмос