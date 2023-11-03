NASA з глибоким сумом повідомляє про смерть Томаса К. «Т.К.» Маттінглі у віці 87 років. Маттінглі, видатного астронавта, назавжди запам’ятають його вирішальну роль у місії «Аполлон-13», де його навички вирішення проблем відіграли важливу роль. ключову роль у безпечному поверненні екіпажу.

Спочатку запланований як пілот командного модуля для «Аполлона-13», Маттінглі не зміг приєднатися до місії через зараження краснухою. Ніхто не знав, що його виключення призведе до випадкового повороту подій. Коли на космічному кораблі під час його подорожі до Місяця стався вибух, спеціалісти Маттінглі були викликані з наземного управління.

Не злякавшись відсутності на борту, Маттінглі швидко взявся за роботу в управління польотом, розробляючи інноваційні процедури для збереження енергії. Його винахідливість і швидке мислення дозволили пошкодженому космічному кораблю успішно увійти в атмосферу, зрештою врятувавши життя астронавтам Джеймсу Ловеллу, Джеку Свігерту та Фреду Хейзу.

Історія про «Аполлон-13» і ключову роль Маттінглі у безпечному поверненні екіпажу захопила глядачів у всьому світі. У фільмі «Аполлон-1995» 13 року роль Маттінглі зіграв талановитий Гері Сініз, увічнивши його внесок у сферу масової культури.

Кар'єра Маттінглі була відзначена численними досягненнями. До роботи в NASA він служив пілотом у ВМС США. У 1966 році він був серед небагатьох обраних для класу космонавтів. Маттінглі служив пілотом командного модуля для місії «Аполлон-16», а пізніше взяв на себе роль командира космічного корабля в двох місіях «Спейс Шаттл».

Крім його досліджень космосу, внесок Маттінглі поширювався далеко й широко. Адміністратор NASA Білл Нельсон влучно зазначив: «Внесок TK дозволив просунутися в нашому навчанні за межі космосу». Спадщина Маттінглі як засобу вирішення проблем продовжуватиме надихати майбутні покоління вчених, інженерів і астронавтів розширювати межі знань.

Питання та відповіді:

З: Якою була роль Томаса К. Маттінглі в місії «Аполлон-13»?

Відповідь: Маттінглі спочатку був призначений пілотом командного модуля, але був відсторонений через зараження краснухою. Пізніше він відіграв вирішальну роль у наземному контролі у вирішенні проблем із забезпеченням безпечного повернення екіпажу.

З: Який внесок Томаса К. Маттінглі в успіх місії «Аполлон-13»?

Відповідь: Меттінґ розробив процедури для збереження енергії та дозволу пошкодженому космічному кораблю безпечно повернутися в атмосферу.

З: Які ще помітні досягнення Томаса К. Маттінглі в його кар’єрі?

Відповідь: Маттінглі служив пілотом командного модуля в місії «Аполлон-16», а пізніше став командиром космічного корабля в двох місіях «Спейс Шаттл».