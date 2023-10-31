NASA показало зловісний вулкан у формі черепа в пустелі Сахара

НАСА показало жахливу фотографію черепоподібної структури, яка вимальовується в колосальній вулканічній ямі в Чаді, демонструючи жахливу майстерність природи. Це карколомне зображення, зроблене астронавтом на борту Міжнародної космічної станції 12 лютого, демонструє моторошний «череп», що лежить у серці Тру-о-Натрон, також відомого як Дун-Орей, вулканічної кальдери шириною 3,300 футів.

Тривожний образ складається з натронів, шлакових конусів і тіней. Натрон, характерна біла речовина, створює колір рота, носа та лівої щоки черепа. Це природна суміш декагідрату карбонату натрію, бікарбонату натрію, хлориду натрію та сульфату натрію. Між тим, очі та отвір для носа складаються з шлакових конусів, які є крутими конічними пагорбами, утвореними навколо вулканічних жерл, що підносяться над навколишнім ландшафтом. Зловісна форма черепа ще більше підкреслюється тінню, яку відкидає край кратера.

Хоча сьогодні Тру-о-Натрон здається спустошеним і позбавленим життя, приблизно 14,000 1960 років тому це було бурхливе льодовикове озеро. Скам’янілості морських равликів і планктону були виявлені під його покритим натронами дном у 120,000-х роках, що свідчить про існування попередньої водної екосистеми. Більше того, під час наступної експедиції в 2015 році були виявлені скам’янілості водоростей віком XNUMX XNUMX років. Дивно, що Тру-о-Натрон вважається одним із нових вулканічних об’єктів у масиві Тібесті, хоча навколишні вулкани, ймовірно, набагато старші.

Питання та відповіді:

З: Що таке натрон?

A: Natron – це природна солона суміш, що складається з декагідрату карбонату натрію, бікарбонату натрію, хлориду натрію та сульфату натрію.

З: Що таке шлакові конуси?

A: Шлакові конуси — це круті конічні пагорби, утворені навколо вулканічних жерл, які піднімаються над навколишньою місцевістю.

З: Де знаходиться Тру-о-Натрон?

A: Trou au Natron, також відомий як Doon Orei, розташований у пустелі Сахара, зокрема в масиві Тібесті в Чаді.

З: Вулканічна активність Тру-о-Натрон все ще триває?

Відповідь: Хоча Тру-о-Натрон зараз не активний, він розташований поблизу Тарсо Тусіде, де знаходиться потенційно активний стратовулкан.