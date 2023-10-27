Нове уявлення про пошук надважких елементів та їх походження

Століттями наукове співтовариство було захоплене пошуком нових елементів. Ідея перетворення одного елемента в інший колись була мрією алхіміків, а тепер, завдяки прогресу ядерної науки, вона стала реальністю.

В останні десятиліття вчені зі Сполучених Штатів, Німеччини та Росії успішно об’єднали атомні ядра для створення нових надважких елементів. Однак ці елементи нестабільні через велику кількість протонів. Електромагнітне відштовхування між протонами переважає привабливу ядерну силу, яка утримує ядро ​​разом.

Давно висловлювалися припущення про існування «острівця стабільності» в періодичній таблиці. Ця теоретична область, яка, за прогнозами, міститиме елементи з приблизно 164 протонами, матиме відносно довгий період напіврозпаду або навіть буде стабільною. Вважається, що на цьому острові приваблива ядерна сила врівноважує електромагнітне відштовхування.

Вчені з Національної лабораторії Лоуренса Берклі проводили експерименти зі зважування надважких елементів, сприяючи нашому розумінню їхніх властивостей. Однак створити ці важкі елементи в лабораторії залишається складним завданням. Щоб подолати це обмеження, дослідники досліджують природні процеси, які можуть виробляти ці елементи, і досліджують їхні унікальні характеристики, такі як масова щільність.

Розрахунок щільності маси надважких елементів має вирішальне значення для визначення їхньої поведінки та потенційного розташування. Дослідники використовують модель, яка представляє атом кожного важкого елемента як єдину заряджену хмару, особливо ефективну для великих атомів із структурою решітки, таких як метали. Застосовуючи цю модель, вони розрахували щільність елементів із 164 протонами та іншими в межах острова стабільності.

На основі їхніх розрахунків підраховано, що стійкі метали з атомним номером близько 164 матимуть щільність від 36 до 68 г/см3 (21-39 унцій/дюйм3). Однак ці розрахунки роблять консервативне припущення щодо маси атомних ядер, припускаючи, що фактичний діапазон може бути на 40% вищим.

Хоча надважкі елементи можуть не бути знайдені на поверхні Землі через їх схильність занурюватися в землю та бути знищеними шляхом субдукції, вони потенційно можуть існувати в астероїдах. Подібно до того, як золото та інші важкі метали осідали на поверхні Землі після зіткнення астероїдів, ймовірно, що надважкі елементи були принесені на нашу планету астероїдами.

Вчені визначили клас надважких об'єктів, включаючи астероїди, які можуть містити ці щільні елементи. Астероїд 33, також відомий як Полігімнія, є одним із таких об’єктів із розрахунковою щільністю 75.3 г/см3 (43.5 унцій/дюйм3). Проте вимірювання маси та об’єму віддалених астероїдів залишається складним завданням.

У дослідженні, опублікованому в жовтні 2023 року, для опису цих щільних астероїдів було введено концепцію компактних ультращільних об’єктів (CUDO). Передбачається, що деякі CUDO в Сонячній системі все ще можуть містити надважкі елементи у своїх ядрах, тоді як їхні поверхні виглядають нормальними через накопичення нормальної речовини з часом.

Астрономічні події, такі як злиття подвійних зірок, можуть створювати стабільні надважкі елементи в екстремальних умовах. Деякі з цих елементів можуть залишатися в астероїдах, створених під час цих подій, залишаючись упакованими в цих небесних тілах, які обертаються навколо Сонячної системи протягом мільярдів років.

Майбутнє відкриває захоплюючі перспективи для пошуку надважких елементів та їх походження. Місія Gaia Європейського космічного агентства має на меті створити детальну тривимірну карту неба, надаючи дослідникам безцінні дані про рух астероїдів для подальшого аналізу. Крім того, проводяться космічні місії для збору матеріалу з поверхні астероїдів і повернення його на Землю для ретельного дослідження.

З кожним новим відкриттям і дослідницькою спробою вчені наближаються до розгадки таємниць цих важких елементів, пропонуючи зазирнути у захоплюючий світ атомної структури та таємниць Всесвіту.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке надважкі елементи?

Надважкі елементи - це елементи з атомним номером, більшим за ті, що зустрічаються в природі на Землі. Їх синтезують у лабораторіях шляхом з’єднання атомних ядер.

2. Що таке «острів стабільності»?

«Острів стабільності» відноситься до теоретичної області в періодичній таблиці, де надважкі елементи можуть мати стабільний або тривалий період напіврозпаду завдяки балансу між ядерними силами тяжіння та електромагнітним відштовхуванням.

3. Які труднощі виникають при створенні надважких елементів?

Надважкі елементи складно створювати в лабораторії, оскільки їх висока кількість протонів призводить до сильного електромагнітного відштовхування, що робить їх дуже нестабільними.

4. Чи можуть надважкі елементи існувати в астероїдах?

Так, є припущення, що в астероїдах можуть існувати надважкі елементи. Подібно до того, як золото та важкі метали були винесені на поверхню Землі через зіткнення астероїдів, ці елементи могли осісти на нашій планеті через подібні події.

5. Як вчені шукають надважкі елементи?

Вчені використовують різні методи, такі як зважування надважких елементів в експериментах, обчислення їх масової щільності та вивчення потенційних природних процесів і астрономічних подій, які можуть утворити ці елементи.

6. Які майбутні місії та проекти присвячені розумінню надважких елементів?

Місія Gaia Європейського космічного агентства має на меті надати докладні дані про рух астероїдів, допомагаючи дослідникам ідентифікувати астероїди з незвичайною щільністю. Також проводяться космічні місії для збору матеріалу з поверхні астероїдів і аналізу його на Землі.