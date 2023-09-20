Ризик зіткнення астероїда Бенну з Землею до 2182 року

Нещодавно опублікований звіт показує, що ймовірність того, що астероїд Бенну, за яким NASA стежило майже 1 років, може вплинути на Землю в майбутньому, становить 2,700 з 25. За даними наукової групи OSIRIS-REx, близькоземний астероїд Бенну вперше був виявлений у 1999 році, і він може дрейфувати на орбіту Землі, потенційно вдаряючись про планету до вересня 2182 року.

Бенну зближується із Землею кожні шість років і вже мав три близькі зустрічі в 1999, 2005 та 2011 роках. Вчені, які брали участь у дослідженні, опублікованому в ScienceDirect, оцінюють ймовірність того, що Бенну справді зіткнеться із Землею до 2182 року, у 0.037% або 1 із 2,700.

У жовтні 2020 року космічний корабель НАСА OSIRIS-REx, що означає «Походження», «Спектральна інтерпретація», «Ідентифікація ресурсів» і «Дослідник реголіту безпеки», увійшов в історію, на короткий час торкнувшись поверхні Бенну, зібравши зразок, а потім відштовхнувшись від астероїда. Ця місія стала першим випадком, коли NASA успішно зібрало зразок астероїда в космосі.

Астрофізик Хакім Олуєсі підкреслює, що зразок, зібраний з Бенну, містить чистий незаплямований матеріал, який може розкрити таємниці про походження нашої Сонячної системи. Він додає, що існує можливість виявлення біологічних молекул або молекул-попередників життя.

Якби Бенну зіткнувся із Землею, він вивільнив би величезну кількість енергії, оцінювану в 1,200 мегатонн, що в 24 рази потужніше, ніж найпотужніша ядерна зброя, створена людиною. Для порівняння, астероїд, який спричинив вимирання динозаврів, був еквівалентним 10 мільярдам атомних бомб, що викликало лісові пожежі, цунамі та хмару пилу, яка закрила сонце.

Вченим важливо продовжувати моніторинг Бенну та покращувати наше розуміння його траєкторії, щоб оцінити потенційну загрозу, яку він становить для Землі. Хоча ймовірність зіткнення в 2182 році відносно низька, це підкреслює необхідність постійних досліджень і розробки стратегій для пом’якшення ризиків, пов’язаних із навколоземними об’єктами.

Джерела: ScienceDirect, IFLScience