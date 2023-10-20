Астероїд ближче до Місяця: астероїд 2023 TK15 наближається до Землі

NASA опублікувало попередження про астероїд, який збирається пролетіти повз Землю на неймовірно близькій відстані приблизно 379,994 2023 кілометрів, що навіть ближче, ніж Місяць. Очікується, що астероїд, позначений як Asteroid 15 TK20, максимально наблизиться 2023 жовтня XNUMX року.

Астероїд 2023 TK15 належить до групи навколоземних астероїдів Аполлона, до якої входять камені, що перетинають Землю, з великими піввісями, більшими за земні. Ці астероїди названі на честь астероїда Аполлон 1862 року, відкритого Карлом Рейнмутом. NASA старанно відстежує ці навколоземні об’єкти, щоб забезпечити безпеку нашої планети.

Щоб виявити астероїд 2023 TK15, вчені використовували передові технології, такі як телескоп NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) і Catalina Sky Survey.

Подорожуючи зі швидкістю близько 79,085 379,994 кілометрів на годину, що швидше, ніж космічний човник, астероїд уже на шляху. Він пройде повз Землю на відстані 384,400 XNUMX кілометрів, що ближче, ніж Місяць на відстані XNUMX XNUMX кілометрів від нашої планети.

Незважаючи на близьке наближення, астероїд 2023 TK15 вважається небезпечним через його відносно невеликий розмір. За оцінками NASA, його ширина становить від 130 до 150 футів, приблизно як авіалайнер. Ця зустріч знаменує собою перший випадок, коли цей астероїд було класифіковано як навколоземний об’єкт (NEO), і Лабораторія реактивного руху НАСА (JPL) підтвердила, що майбутніх зближень не буде, назвавши це «можливо, останнім близьким зіткненням».

Цікаво, що ця подія відбулася після кількох інших недавніх прольотів астероїдів. 13 жовтня астероїд 2023 TC1, астероїд 2023 TB4, астероїд 2021 NT14, астероїд 2023 TU5 і астероїд 2023 TD4 також максимально наблизилися до Землі. Ці астероїди були більшими за розміром і наближалися до планети зі швидкістю 1.7 мільйона кілометрів на годину.

Оскільки потенційний вплив астероїдів продовжує викликати занепокоєння, подальші дослідження та моніторинг є життєво важливими для забезпечення безпеки нашої планети.