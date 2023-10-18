Майбутнє астрономії: штучний інтелект і Bright Transient Survey Bot

Штучний інтелект (ШІ) був темою для дискусій: від його потенціалу врятувати світ до його потенціалу призвести до його кінця. У науково-фантастичному серіалі «Місіс Девіс» потужний штучний інтелект на ім’я місіс Девіс стає невід’ємною частиною людського суспільства. Однак не всі сліпо довіряють цій технології, оскільки Симона, скептична черниця, укладає угоду з місіс Девіс, яка передбачає пошук і знищення Святого Грааля.

У реальному світі штучний інтелект використовується в різних сферах, включаючи астрономію. Нещодавно міжнародна команда астрономів на чолі з дослідниками з Північно-Західного університету представила новий астрономічний інструмент ШІ під назвою Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Цей інструмент спрямований на автоматизацію трудомісткого процесу ідентифікації кандидатів на наднові.

BTSbot у співпраці з роботизованими телескопами успішно ідентифікував, підтвердив і класифікував раніше невідкриту наднову без будь-якої участі людини. Цей прорив знаменує собою перший випадок, коли ряд роботів і алгоритмів ШІ працювали разом, щоб зробити таке відкриття. Виключивши людей із процесу, астрономи матимуть більше часу для аналізу спостережень і розробки нових гіпотез.

Процес виявлення наднових зазвичай передбачає ручне дослідження кількох зображень однієї частини неба, зроблених у різний час. Цей трудомісткий процес необхідний для ідентифікації нових джерел світла, які потенційно можуть бути надновими. Після ідентифікації кандидата астрономи повинні зібрати спектральні дані, щоб визначити його природу. Автоматизовані інструменти, такі як BTSbot, спрощують цей процес, дозволяючи астрономам зосередитися на більш захоплюючій роботі з інтерпретації даних.

Щоб навчити BTSbot, команда використала 1.4 мільйона архівних зображень, у тому числі зображень підтверджених наднових та інших тимчасових джерел світла. Шляхом порівняння кількох зображень неба система штучного інтелекту визначає потенційні наднові та координує роботу з телескопом для отримання спектральних даних. Потім дані надсилаються на аналіз, а повні висновки публікуються в Інтернеті.

Поки вчені продовжують досліджувати межі та застосування ШІ, такі інструменти, як BTSbot, підвищують ефективність астрономічних досліджень. Автоматизуючи певні завдання, штучний інтелект звільняє дорогоцінний час для астрономів, щоб глибше заглибитися в свої спостереження та розгадати таємниці Всесвіту. Поки штучний інтелект зосереджується на дослідженні космосу, його потенціал принести користь людству величезний.

джерела:

– місіс Девіс (трансляція на Peacock)

– дослідницька група Північно-західного університету