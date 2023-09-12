Arianespace планує запустити малий геостаціонарний супутник для Intelsat на Ariane 6

Arianespace підписала контракт з Intelsat на запуск супутника IS-45 у першій половині 2026 року. Супутник буде запущений на Ariane 6, а саме у варіанті Ariane 64. Супутник IS-45 вагою в одну тонну буде нести корисне навантаження з 12 транспондерів Ku-діапазону. Він базується на платформі HummingSat, розробленій Swissto12 за підтримки Європейського космічного агентства.

Цей контракт знаменує майже 40 років відтоді, як Arianespace здійснила свій перший запуск для Intelsat, вивівши супутник Intelsat 507 на геостаціонарну орбіту в жовтні 1983 року. Однак ринок геостаціонарних супутників з того часу суттєво змінився. Коли ці супутники були основою ринку комерційних запусків, попит на ці супутники в останні роки знизився через зростання кількості широкосмугових угруповань на низькій навколоземній орбіті.

Стефан Ізраель, генеральний директор Arianespace, підкреслює цю зміну попиту, заявляючи, що зараз замовляють менше геостаціонарних супутників, і вони не такі важкі, як раніше. Незважаючи на цей спад, компанії-запуски все ще вважають ринок комерційної геостаціонарної орбіти (GEO) важливим. Торі Бруно, генеральний директор United Launch Alliance, вважає, що цей ринок залишатиметься стабільним на рівні близько 10 запусків на рік. Том Очінеро, віце-президент із комерційних продажів у SpaceX, також наголошує на важливості ринку GEO і відкидає наратив про припинення запусків GEO.

Однак керівники визнають, що основним рушієм попиту на запуск зараз є широкосмугове угруповання. Конструкція цих угруповань вимагає постійного темпу запусків, навіть після завершення системи, оскільки старі супутники замінюються. Ізраїль зазначає, що, хоча GEO все ще існує, сузір’я тепер є сильнішим двигуном зростання.

джерела:

– [Вихідна стаття](джерело-стаття)

– [Intelsat](https://www.intelsat.com/)

– [Arianespace](https://www.arianespace.com/)

– [Swissto12](http://swissto12.com/)

– [Європейське космічне агентство](https://www.esa.int/)