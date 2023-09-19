Дослідження вулкана Аргайл виявило підказку до пошуку нових родовищ алмазів

Дослідники з Університету Кертіна зробили важливе відкриття під час вивчення багатих алмазами порід вулкана Аргайл у Західній Австралії. Вони визначили відсутній третій інгредієнт, необхідний для утворення цінних рожевих діамантів. Це відкриття може сильно вплинути на глобальний пошук нових родовищ алмазів.

Дослідження, опубліковане в Nature Communications, показує, що на додаток до вуглецю в глибині Землі та сил від зіткнення тектонічних плит, наявність рожевих алмазів на поверхні Землі вимагає наявності континентів, які були «розтягнуті» під час розпаду континентів на сотні мільйонів багато років тому. Це розтягування створювало прогалини в земній корі, через які магма, що несе алмази, могла підніматися.

Провідний дослідник доктор Х’юго Олірук пояснює, що вік Аргайлу оцінюється в 1.3 мільярда років, що робить його на 100 мільйонів років старшим, ніж вважалося раніше. Його утворення пов’язане з розпадом стародавнього суперконтиненту. Регіон, де розташоване родовище алмазів Аргайл, утворився в результаті зіткнення між регіоном Кімберлі та північною Австралією, утворивши шрам на землі, який ніколи не заживе повністю.

Доктор Олірук підкреслює, що поєднання глибокого вуглецю, зіткнення континентів і розтягування суші має вирішальне значення для пошуку рожевих діамантів. Він вважає, що, ідентифікувавши ці три інгредієнти, стає можливим відкрити нові родовища алмазів, подібні до знаменитої шахти Аргайл, яка колись була найбільшим у світі джерелом природних алмазів.

Однак доктор Олірук визнає, що пошуки нових родовищ рожевих алмазів викличуть проблеми. Більшість родовищ алмазів знайдено в центрі стародавніх континентів, тому що відкриті вулкани легше знайти. Вулкан Аргайл, розташований на перетині двох древніх континентів, видобув понад 90 відсотків рожевих алмазів у світі.

Співавтор і головний геолог Мюррей Рейнер з Rio Tinto наголошує на важливості віку та розташування вулкана Аргайл для розуміння формування цих рідкісних і цінних дорогоцінних каменів. Дослідження було проведено дослідниками, пов’язаними з Центром Джона де Летера Університету Кертіна, групою Timescales of Mineral Systems і Earth Dynamics Research Group.

На закінчення слід сказати, що відкриття третьої підказки, необхідної для виявлення нових родовищ алмазів, відкриває нові можливості для розвідки алмазів. Тепер дослідники краще розуміють умови, необхідні для утворення рожевих алмазів, і продовжать пошуки потенційних алмазоносних вулканів в Австралії та інших регіонах.

Джерело: Університет Кертіна, Nature Communications.